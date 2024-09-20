Projekt von Stadt und Verbandsgemeinde auf zunächst zwei Jahre angelegt Eine erste Bilanz seit März: Jugendcafé wird in Adenau gut angenommen 20.09.2024, 11:57 Uhr

i Freut sich über die positive Resonanz: Alexander Schlich vom Jugendcafè Adenau. Seit März ist das Angebot für Kinder und Jugendliche gestartet, am heutigen Samstag findet dort der Legobauspieltreff statt. Foto: Claudia Voß Claudia Voß

Es ist ein Ort zum Entspannen, zum Überbrücken von Freistunden und Wartezeiten und zum Treffen von Freunden: das Jugendcafé in Adenau. Mitte März wurde die Einrichtung feierlich eröffnet. Doch wie sind die ersten sechs Monate seit dem Start verlaufen? Hierzu hat die RZ mit dem im Café eingesetzten Sozialpädagogen Alexander Schlich gesprochen.

„Es musste sich natürlich erst noch herumsprechen, dass es uns jetzt hier gibt, aber inzwischen wird das Angebot gut angenommen“, freut sich Alexander Schlich, Sozialpädadoge im Adenauer Jugendcafé, über die gute Resonanz, die das Café an der Hauptstraße 33 in Adenau seit seinem Start im März dieses Jahres erfahren hat.







Artikel teilen

Artikel teilen