101 Jahre – so alt muss man erst einmal werden. Gertrud Udelhofen aus Aremberg hat es geschafft. Die rüstige Rentnerin kann auf ein Lebensjahrhundert zurückblicken. Zu ihrem Geburtstag kamen zahlreiche Gratulanten.

„Auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Jahr“, so wünschte es sich Gertrud Udelhofen aus Aremberg vor einem Jahr. Und ihr Wunsch ging in Erfüllung. Nach dem Jubelfest zum 100. Geburtstag genoss sie nun auch ihren 101. Geburtstag. Sie feierte das Fest im Kreis ihrer Verwandten und Bekannten. Glückwünsche überbrachten auch der Erste Kreisbeigeordnete Horst Gies in Vertretung für Landrätin Cornelia Weigand, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Adenau, Guido Nisius, und Ortsbürgermeister Thomas Nelles. Herzliche Segenswünsche überbrachte außerdem Pater Richard vom hauptamtlichen Seelsorgeteam der Pfarreiengemeinschaft Adenauer Land.

Gertrud Udelhofen freute sich über die zahlreichen Besucher, dankte allen, die ihr von Herzen weiter Gesundheit und Wohlbefinden wünschten. Und auch diesmal erklang frohen Mutes der Wunsch der alten Dame: „Auf Wiedersehen im nächsten Jahr!“