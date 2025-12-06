Dokumente des Wandels Eindrucksvolle Fotos vom Weg NRWs ins Wirtschaftswunder Michael Stoll 06.12.2025, 12:00 Uhr

i Auf der Sommerterrasse des Kurhotels Petersberg bei Königswinter wurde Ende August die letzte Kaffeetafel serviert – wenige Tage später begann der Zweite Weltkrieg. Paul Wolff/Alfred Tritschler

Rechtzeitig vor Weihnachten hat der Greven Verlag einen neuen Bildband auf den Markt gebracht. Er zeigt mit rund 200 beeindruckenden Fotos den Weg Nordrhein-Westfalens hinaus aus dem Kriegschaos hinein ins Wirtschaftswunder.

Das Rheinland hat eine Heimat im Greven Verlag. Nicht lange ist es her, dass die Kölner mit „Die Bonner Republik“ einen opulenten und bundesweit viel beachteten Bildband herausbrachten. Nun ziehen sie mit „Nordrhein Westfalen“ nach, dokumentieren mit rund 200 Fotos den Aufbruch von den 1930er-Jahren ins Wirtschaftswunder.







