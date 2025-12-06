Eindrucksvolle Fotos vom Weg NRWs ins Wirtschaftswunder

Rechtzeitig vor Weihnachten hat der Greven Verlag einen neuen Bildband auf den Markt gebracht. Er zeigt mit rund 200 beeindruckenden Fotos den Weg Nordrhein-Westfalens hinaus aus dem Kriegschaos hinein ins Wirtschaftswunder.
Das Rheinland hat eine Heimat im Greven Verlag. Nicht lange ist es her, dass die Kölner mit „Die Bonner Republik“ einen opulenten und bundesweit viel beachteten Bildband herausbrachten. Nun ziehen sie mit „Nordrhein Westfalen“ nach, dokumentieren mit rund 200 Fotos den Aufbruch von den 1930er-Jahren ins Wirtschaftswunder.