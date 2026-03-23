Kommentar zum Sieg von Rowald Ein unerwartet klarer Wahlausgang Lars Tenorth 23.03.2026, 00:14 Uhr

i Lars Tenorth kommentiert das Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Lars Tenorth

Dass Pascal Rowald (CDU) direkt im ersten Wahlgang zum Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler gewählt wird, hatte er selbst nicht für möglich gehalten. Es ist ein großer Triumph, der auch an der Stärke der CDU im Kreis Ahrweiler liegt.

Selbst überrascht zeigte sich Pascal Rowald (CDU) von seinem Wahltriumph direkt im ersten Wahlgang. Damit hatten bei vier Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Bad Neuenahr-Ahrweiler die wenigsten gerechnet. Dabei lief für die CDU anfangs lang nicht alles glatt.







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