Kommentar zum Sieg von Rowald
Ein unerwartet klarer Wahlausgang
Lars Tenorth kommentiert das Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Bad Neuenahr-Ahrweiler.
Lars Tenorth kommentiert das Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Bad Neuenahr-Ahrweiler.
Lars Tenorth

Dass Pascal Rowald (CDU) direkt im ersten Wahlgang zum Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler gewählt wird, hatte er selbst nicht für möglich gehalten. Es ist ein großer Triumph, der auch an der Stärke der CDU im Kreis Ahrweiler liegt. 

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Selbst überrascht zeigte sich Pascal Rowald (CDU) von seinem Wahltriumph direkt im ersten Wahlgang. Damit hatten bei vier Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Bad Neuenahr-Ahrweiler die wenigsten gerechnet. Dabei lief für die CDU anfangs lang nicht alles glatt.

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