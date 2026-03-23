Dass Pascal Rowald (CDU) direkt im ersten Wahlgang zum Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler gewählt wird, hatte er selbst nicht für möglich gehalten. Es ist ein großer Triumph, der auch an der Stärke der CDU im Kreis Ahrweiler liegt.
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Selbst überrascht zeigte sich Pascal Rowald (CDU) von seinem Wahltriumph direkt im ersten Wahlgang. Damit hatten bei vier Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Bad Neuenahr-Ahrweiler die wenigsten gerechnet. Dabei lief für die CDU anfangs lang nicht alles glatt.