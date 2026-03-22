Wahl in Bad Neuenahr-Ahrweiler
Ein Triumph: Pascal Rowald ist neuer Stadtbürgermeister
Nicht nur Guido Orthen applaudiert Wahlsieger Pascal Rowald (CDU), der direkt im ersten Wahlgang zum neuen Stadtbürgermeister in
Nicht nur Guido Orthen applaudiert Wahlsieger Pascal Rowald (CDU), der direkt im ersten Wahlgang zum neuen Stadtbürgermeister in Bad Neuenahr-Ahrweiler gewählt wurde.
Lars Tenorth

Nicht wenige Menschen rechneten bei vier Kandidaten mit einer Stichwahl. Doch am Ende triumphiert Pascal Rowald (CDU) bereits im ersten Wahlgang und wird damit neuer Stadtbürgermeister in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Das sind die Stimmen. 

Lesezeit 2 Minuten
Sichtbar überwältigt ist Pascal Rowald (CDU) vom Wahlergebnis: Er ist zum neuen Bürgermeister der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler gewählt worden – und das direkt im ersten Wahlgang. „Das ist schon etwas Besonderes.“ Als das Ergebnis verkündet wird, applaudieren die Menschen im Sitzungssaal I der Stadtverwaltung laut.

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