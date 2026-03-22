Nicht wenige Menschen rechneten bei vier Kandidaten mit einer Stichwahl. Doch am Ende triumphiert Pascal Rowald (CDU) bereits im ersten Wahlgang und wird damit neuer Stadtbürgermeister in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Das sind die Stimmen.
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Sichtbar überwältigt ist Pascal Rowald (CDU) vom Wahlergebnis: Er ist zum neuen Bürgermeister der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler gewählt worden – und das direkt im ersten Wahlgang. „Das ist schon etwas Besonderes.“ Als das Ergebnis verkündet wird, applaudieren die Menschen im Sitzungssaal I der Stadtverwaltung laut.