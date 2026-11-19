Aufführung in Bad Bodendorf Ein Theaterstück über Tratsch und Fremdenfeindlichkeit Judith Schumacher 19.11.2026, 14:00 Uhr

i Mit dem Dresscode in Bad Bodendorf tun sich die Außerirdischen eingangs noch recht schwer. Judith Schumacher

Als drei Außerirdische in Bad Bodendorf landen, verhindern Dorftratsch und Vorurteile den engeren Kontakt mit den Dorfbewohnern. Ein liebevoll inszeniertes Kinderstück über Missverständnisse, Neugier und den Mut, Vorurteile zu überwinden.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1989 steht die Theatergruppe Mutabor, die eng mit der Kindertagesstätte Max und Moritz verbunden ist, für pädagogisch wertvolle Aufführungen, die durch minimalistische, aber mit liebevollen Details versehene Bühnenbilder und Kostüme sowie Lokalkolorit überzeugen.







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