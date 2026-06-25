Die ungarische Küche ist beliebt. Und das nicht nur bei Ungarn-Urlaubern. Warum also nicht mal ein Gericht nachkochen und kulinarisch einen Trip, etwa zum Balaton, unternehmen? Die erforderlichen Zutaten gibt es in Rolandseck – bei „Little Hungary“.
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Wie wäre es mal mit „Pörkölt“, dem traditionellen ungarischen Gulasch, das so gar nichts mit seinem deutschen Namensvetter zu tun hat? Oder Geräuchertes wie Salami, Paprikawürste, Eisbein, Rippchen oder Speck? Oder fehlt noch das passende Gewürz für eine kulinarische Reise nach Budapest?