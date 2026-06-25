Leben und arbeiten an der B9 Ein Stück Ungarn im „Little Hungary“ in Rolandseck Silke Müller 25.06.2026, 15:00 Uhr

i Im Dezember 2020 haben Gabriella Páva und ihr Mann Norbert das „Little Hungary“ an der B9 in Rolandseck eröffnet. Dort gibt es nur importierte Spezialitäten aus Ungarn. Silke Müller

Die ungarische Küche ist beliebt. Und das nicht nur bei Ungarn-Urlaubern. Warum also nicht mal ein Gericht nachkochen und kulinarisch einen Trip, etwa zum Balaton, unternehmen? Die erforderlichen Zutaten gibt es in Rolandseck – bei „Little Hungary“.

Wie wäre es mal mit „Pörkölt“, dem traditionellen ungarischen Gulasch, das so gar nichts mit seinem deutschen Namensvetter zu tun hat? Oder Geräuchertes wie Salami, Paprikawürste, Eisbein, Rippchen oder Speck? Oder fehlt noch das passende Gewürz für eine kulinarische Reise nach Budapest?







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