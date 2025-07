Und wenn die Flutkatastrophe im Juli 2021 als Neuanfang begriffen wird? Ein Blick in den Garten von Diana Ivanova und Martin Dietrich in Bad Bodendorf gibt Antworten.

Wer einen Blick in den Garten von Diana Ivanova und Martin Dietrich in Bad Bodendorf wirft, kann nicht mehr erahnen, dass die Ahrflut im Juli 2021 dort alles zerstört hat. Alles grünt und blüht und lädt zum Verweilen ein. Kurz nach der Katastrophe sah das noch völlig anders aus. Der Garten war komplett überflutet worden.

Mispelbaum hat Flutkatastrophe überlebt

„Aber die Natur hat sich danach ziemlich schnell erholt. Nach nur ein paar Wochen waren das Graue und Schlammige wieder weg und das Grüne erneut da. Das hat mir Zuversicht gegeben, weil alles viel schneller ging, als wir erwartet hatten“, sagt Diana Ivanova, Yogalehrerin und Traumayogatherapeutin. Und noch ein kleines Wunder ist in dem Garten der 57-Jährigen und ihres 59-jährigen Ehemanns, der als Psychotherapeut eine Praxis in Bonn hat und gleichzeitig auch im Kreis Ahrweiler tätig ist, zu finden. „Zehn Tage vor der Flut haben wir von einer Freundin einen Mispelbaum geschenkt bekommen, den wir sofort eingepflanzt hatten“, erzählt Martin Dietrich. „Und der Baum hat überlebt.“

i Das Mispelbäumchen steht im Garten von Diana Ivanova und Martin Dietrich. Silke Müller

Durch den von den beiden angestoßenen Gestaltungsprozess nach der Katastrophe aber hat sich im Garten und auch vor dem Haus viel verändert. „Den Vorgarten haben wir komplett entsiegelt“, berichtet Diana Ivanova. Besonders stolz ist sie auf die beiden Magnolienbäumchen, die sie aus dem Nachbargarten gegenüber vor dem Abriss des Hauses retten konnte. Unterstützung für diese Aktion hatte sie damals über den Helferstab erhalten. Männer waren dafür mit einem kleinen Bagger nach Bad Bodendorf gekommen. Das war im September 2021. „Die Magnolien bildeten den Anfang unseres neuen Vorgartens“, meint Diana Ivanova rückblickend.

Naturnahe und heimische Pflanzen

Aber auch auf dem rund 600 Quadratmeter großen Areal hinter dem Haus ging es voran. „Wir hatten Gespräche mit Nachbarn geführt, wie wir weitermachen könnten. Da wurde schnell klar: Die Nachhaltigkeit war allen wichtig nach der Flut“, berichtet Diana Ivanova. Das ist auch ihrem Garten anzumerken. Zwar gibt es dort auch eine Palme, Oleander und Zitronen, weil die beiden das mediterrane Flair lieben, ansonsten bestimmen aber naturnahe und heimische Pflanzen das Bild. Weinstöcke, Gurken, Rotkohl, Paprika, Zucchini, Kürbisse, Sauer- und Rotampfer, Lauch, Lauchzwiebeln, Schnittlauch, Petersilie, Estragon, Rosmarin, Thymian, Pfefferminze und andere Minzarten sowie Lavendel: All das ist unter anderem zu finden. Und: Tomaten. „Ich bin gebürtig aus Bulgarien und liebe Tomaten. Ohne Tomaten kann ich nicht“, sagt Diana Ivanova. Allerdings kauft sie dafür keine Samen. „Ich ziehe mir die Samen selbst und tausche sie mit Freunden“, berichtet die Bad Bodendorferin, die dabei Wert auf alte Sorten legt.

i Diana Ivanova arbeitet in ihrem Garten nach den Permakulturprinzipien – da macht auch das Beet mit Tomaten und Weinreben keine Ausnahme. Silke Müller

Diana Ivanova pflegt eine ganz besondere Beziehung zu ihrem Garten. „Jeden Morgen, nachdem ich aufgestanden bin, begrüße ich ihn“, erzählt sie. Kein Wunder, trägt er doch zu einer gesunden Ernährung des Ehepaars bei. „Wir ernähren uns ganz viel aus dem eigenen Garten“, sagt die 57-Jährige. Dafür aber müssen die beiden auch regelmäßig Hand anlegen. Etwa eine Stunde am Tag ist Diana Ivanova mit der Pflege beschäftigt. „Aber das macht mir Spaß“, meint sie. Besonderen Wert legt sie dabei auf die Permakulturprinzipien – vor allem auf das Mulchen. „Der Boden muss immer bedeckt sein, um die Feuchtigkeit zu erhalten, damit die Pflanze nicht austrocknet“, erklärt sie. Zum Mulchen nimmt sie etwa Tannenzapfen, Holzsplitter oder auch Schafwolle. Auch dabei setzt sie auf Nachhaltigkeit, bezieht Letztere zum Beispiel aus Insul.

Von „89 Schritten“ zu den „Offenen Gärten an der Ahr“

Nach der Flut habe sie viele ausgezeichnete Hobbygärtner kennengelernt, sagt sie. „Es war mir wichtig zu wissen, wie es den anderen geht“, fügt sie hinzu und berichtet von ihrem Podcast „89 Schritte“. Der Name rührt daher, dass die Ahr 89 Kilometer lang ist und es beim Wiederaufbau nicht einen Schritt, sondern viele kleine brauche. Mittlerweile hat Diana Ivanova nicht nur ihr Buch „Das Ahrtal des Mitgefühls“ veröffentlicht, sondern auch die Reihe „Offene Gärten der Ahr“ initiiert.

i Die Hochbeete in alten Weinfässern: Dort wachsen Zucchinis, Rotkohl, Sauerampfer und Paprika. Silke Müller

Dabei geht es ihr um das Sichtbarmachen der Nachhaltigkeit in besonderen Gärten, gepaart mit einer Mischung aus Gartenführungen, Workshops, kleinen Konzerte, Lesungen und vielem mehr. „Dabei kann jeder Teilnehmer selbst bestimmen, wie viele Besucher er in seinem Garten aufnehmen kann, und was er möchte“, erläutert Diana Ivanova das Konzept der Reihe, die in diesem Jahr zum dritten Mal stattfindet und auf große Resonanz stößt. „Das Vernetzen durch Solidarität hat damals eine wichtige Rolle gespielt, und mit dieser Solidarität soll es weitergehen“, so Diana Ivanova, die ihren Garten im Rahmen der Reihe „Offene Gärten der Ahr“ auch selbst öffnet.

Die weiteren Termine der Reihe

Bis in den September hinein gibt es noch weitere Aktionen im Rahmen der Reihe „Offene Gärten der Ahr“. Die Teilnahme kostet – wenn nicht anders angegeben – 10 Euro pro Person. Die Teilnehmerzahl ist stets begrenzt. Hier ein Überblick: Sonntag, 3. August, 15 Uhr, Insul, „Rosen und Steine im Garten“ – im Garten von Gabi und Wolfgang Breuer (barrierefrei); Samstag, 16. August, 14.30 Uhr, Altenburg, „Kreativität Querbeet“ – k reatives Schreiben im Garten mit Daniela Paffenholz; Samstag, 23. August, 16 Uhr, Krälingen, Führung durch Krälingen mit Missy: „Meine persönliche Flutgeschichte“; Sonntag, 24. August, 10 bis 13 oder 14 bis 17 Uhr, Schuld, kleine Kaffee-Aquarell-Malerei: Workshop im Garten von Monika Faßbender; Samstag, 6. September, 11 Uhr, Rolandswerth, Geheime Gärten, meditativer Spaziergang mit Klang und Konzert, kostenlos; Sonntag, 7. September, 15 Uhr, Ahrbrück, Kunst-Workshop mit Stühlen im Garten der Künstlerin Angelika Furth; Sonntag, 7. September, 17 Uhr, Bad Bodendorf, „Erdbeeren im Akkord“ – mehrsprachige Lesung im Garten von Diana Ivanova und Martin Dietrich (barrierefrei); Samstag, 13. September, 12 Uhr, Kesseling/Ahrbrück, Workshop „Mazerat herstellen und weiterverarbeiten“ mit Claudia Aengeneyndt, Gebühr: 15 Euro; Samstag, 13. September, 21 Uhr, Bad Bodendorf, „Das Ahrtal im Bild: vor, während und nach der Flut“ im Garten von Ulrike und Anton Simons; Sonntag, 14. September, 15 Uhr, Ahrweiler, „Heilsalben selbst herstellen“ im Garten von Ingrid Schmitz, Gebühr: 12 Euro; Sonntag, 21. September, 16 Uhr, Westum, Herbst-Konzert im Garten vom Peter Berg, Gebühr: 30 Euro. Buchungen sind online möglich unter offeneahr.de