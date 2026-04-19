Noch ein Mal kamen am Samstag Belegschaft von ZF in Ahrweiler, Betriebsrat und IG Metall zusammen, um auf den bevorstehenden Umzug nach Niederzissen und die erfolgreichen Verhandlungen zu blicken.
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Keine Reden, kein Programm, sondern nur noch einmal am alten ZF-Standort in der Max-Planck-Straße in Ahrweiler zusammenkommen und miteinander reden und entspannen. Das war gemäß Markus Eulenbach, Geschäftsführer der IG Metall Neuwied, sowie auch nach Aussage des Betriebsratsvorsitzenden des ZF-Werkes Ahrweiler, Michael Quirnbach, Sinn und Zweck des Zusammenkommens der Mitglieder der IG Metall und der Belegschaft am Samstag im sogenannten ...