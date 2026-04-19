Wegzug aus Ahrweiler Ein letztes Mal treffen sich ZFler in einem Streiklokal Jochen Tarrach 19.04.2026, 10:00 Uhr

i Die Vereinbarungen sind getroffen, trotzdem wurde noch heftig diskutiert. Jochen Tarrach

Noch ein Mal kamen am Samstag Belegschaft von ZF in Ahrweiler, Betriebsrat und IG Metall zusammen, um auf den bevorstehenden Umzug nach Niederzissen und die erfolgreichen Verhandlungen zu blicken.

Keine Reden, kein Programm, sondern nur noch einmal am alten ZF-Standort in der Max-Planck-Straße in Ahrweiler zusammenkommen und miteinander reden und entspannen. Das war gemäß Markus Eulenbach, Geschäftsführer der IG Metall Neuwied, sowie auch nach Aussage des Betriebsratsvorsitzenden des ZF-Werkes Ahrweiler, Michael Quirnbach, Sinn und Zweck des Zusammenkommens der Mitglieder der IG Metall und der Belegschaft am Samstag im sogenannten ...







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