. Heute ist sie eine Ruine: die Waldburg hoch über Remagen. Doch einst war der Ort ein beliebtes Ausflugsziel für den Sonntagsspaziergang, ein Platz für Familien- oder Vereinsfeste und legendärer Veranstaltungsort für so manche ausgelassene Karnevalsfeier. Die Waldburg steht exemplarisch für die „gute alte Zeit“, und soll nach dem Wunsch ihres heutigen Besitzers, dem Unternehmer Frank Asbeck, in altem Glanz auferstehen.

Noch aber ist der Ort ein „Lost Place“, eine malerische wie unheimliche Ruine im Wald. Spuren zeugen davon, dass hier hin und wieder an Lagerfeuern gegrillt wird oder Wagemutige in der Ruine herumklettern. Doch die zusammengebrochenen Reste von Mauern und Dachbalken belegen, dass das keine gute Idee ist, will man sein Leben nicht aufs Spiel setzen.

Noch steht nicht fest, ob ein Wiederaufbau der Gaststätte mit Hotel und Veranstaltungsräumen überhaupt genehmigungsfähig ist. Die notwendige Änderung des Bebauungsplanes als eine von mehreren Voraussetzungen dafür ist gerade erst über den Stadtrat auf den Weg gebracht worden. Bis dahin verharrt die Ruine vorerst weiter im Dornröschenschlaf.