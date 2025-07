Was man in 30 Jahren und mit viel Kreativität und Arbeit aus einer schnöden Pferdekoppel machen kann, ist in Oedingen zu besichtigen. Josef Kerst hat daraus ein naturnahes Paradies mit unzähligen Nutzpflanzen und einem Schwimmteich geschaffen.

Zählt man die Feldfrüchte auf, die im Garten von Josef Kerst aus Oedingen heranwachsen, dürfte die Liste beinahe komplett sein und alles enthalten, was in hiesigen Breiten überhaupt wachsen kann. Kartoffeln, Karotten und Tomaten gehören sowieso dazu, Bohnen, Kürbisse und Brokkoli auch. Aber auch Mais gibt es aus eigenem Anbau, Chili und verschiedene Kohlsorten. Und dann wär da ja noch die bunte Auswahl an Früchten, wie Erdbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren und Stachelbeeren. Wer nun aber meint, bei dem Garten von Josef Kerst handelt es sich um einen reinen Nutzgarten, der täuscht sich.

i Der Schwimmteich an der Terrasse ist ein Natur- und Freizeitparadies –und ein echtes Highlight im Garten von Josef Kerst. Christian Koniecki

Tritt man aus dem Wohnzimmer des Einfamilienhauses, in dem Josef Kerst gemeinsam mit seiner Frau lebt, kommt man auf die Terrasse – und blickt auf einen riesigen Schwimmteich, ein echtes Freizeitparadies. „So ab April nutze ich den bis in den Oktober hinein eigentlich täglich“, sagt der stolze Gartenbesitzer. Um die 100 Quadratmeter Grundfläche hat der Teich mit seinem breiten Schilf- und Pflanzengürtel, der die Reinigung des Wassers übernimmt.

Anders als ein Pool ist dieser Teich neben seiner Funktion als Freizeitstätte auch ein echtes Naturparadies. „Es gibt nichts Schöneres, als etwa abends hier zu sitzen und auf den Teich zu blicken, Schwalben beim Trinken im Flug oder auch mal einen Eisvogel zu beobachten“, sagt Kerst. Und was ist mit lästigen Stechmücken? „Die werden von den Moderlieschen in Schach gehalten.“ Und tatsächlich: Durch das Wasser huscht ein Schwarm kleiner Fische auf der Suche nach Mückenlarven.

i Eine kleine Hütte, in der die Enkelkinder spielen können: Auch so etwas hat in dem rund 2500 Quadratmeter-Areal Platz. Christian Koniecki

Der Garten von Josef Kerst ist ein kleines Naturparadies – wobei klein relativ ist. „So etwa 2500 Quadratmeter sind das“, sagt der Besitzer. Im Jahr 1995 hat Kerst das Areal am Ortsrand von Oedingen erworben. „Damals war das eine Pferdeweide gleich neben unserem Baugrundstück. Da pfiff der Wind drüber. Da wuchs nichts.“ Also zog der begeisterte Hobbygärtner erst einmal eine Hecke rund um das Areal. „Dann kamen ein paar Obstbäume dazu: vor allen Dingen Äpfel, aber auch Pflaumen.“

Inzwischen sind daraus mächtige Baumexemplare geworden – bis auf ein kahles Baumgerippe. „Das war eine Pflaume, die hat es nicht geschafft.“ Doch Kerst hat den Baum stehen lassen – als „Futter“ für die Spechte und als Rankgerüst für andere Pflanzen.

i Ein Baumskelett als Rankhilfe: Der Gartenbesitzer liebt den kreativen Umgang mit den natürlichen Gegebenheiten. Christian Koniecki

Überhaupt geht es in Kersts Garten eher naturnah zu. „Ich dünge ausschließlich mit eigenem Kompost und mulche mit den Resten aus Strauch- und Heckenschnitt.“ Nur gegen die Schneckeninvasion wird schon einmal die Chemiekeule eingesetzt. „Sonst kommt man dagegen nicht an. Von den ersten Karotten haben die Schnecken kaum etwas übrig gelassen.“

i Feldfrüchte gibt es jede Menge in dem Garten – aber die Beete dominieren das Gelände nicht. Christian Koniecki

Die Arbeit geht in solch einem Garten nie aus: In einer Ecke hinter dem Kartoffelbeet klafft ein Loch. „Hier will ich noch einen Speicher für den Schwimmteich einbauen“, sagt Kerst. Denn die heißen und trockenen Sommer der vergangenen Jahre haben dem Wasserparadies, das ausschließlich mit Regenwasser vom Dach des Einfamilienhauses gespeist wird, arg zugesetzt. „Bis zu zwei Zentimeter sinkt der Wasserspiegel da schon einmal an einem heißen Sommertag. Das konnte der zehn Kubikmeter fassende Wasserspeicher, den ich erst eingebaut hatte, nicht ausgleichen.“

Und auch die Pflanzbeete bringen jede Menge Arbeit mit sich. „Meine Drei-Felder-Wirtschaft“, wie Kerst sagt. Denn nach ein paar Jahren ist der Boden ausgelaugt, und auf der wilden Wiese wird ein neues Beet angelegt, während die Gräser auf dem bisherigen Beet wachsen dürfen. So wandern die Beete mit der Zeit durch den riesigen Naturgarten am Ortsrand von Oedingen.

i Ecken und Inseln mit schmückenden Blumen und Stauden gliedern Josef Kersts Garten. Christian Koniecki

Die viele Arbeit, die mit diesem Garten verbunden ist, schreckt dessen Besitzer nicht ab. „Seit eineinhalb Jahren bin ich Rentner. Da habe ich beinahe den ganzen Tag Zeit, mich hier um irgendetwas zu kümmern.“ Und wenn er mal keine Lust dazu hat, macht er es sich etwa in einem der Liegestühle am Schwimmteich bequem.

Besichtigung ist möglich

Gartenfreunde, die sich selbst einmal einen Eindruck von Josef Kersts Paradies machen möchten, haben immer mal wieder Gelegenheit dazu. Denn seit einigen Jahren ist der Oedinger bei der Aktion „Offene Gartenpforte Rheinland“ mit dabei. Die nächste Gelegenheit bietet sich am Sonntag, 21. September, in der Zeit von 12 bis 18 Uhr. Dann besteht die Möglichkeit, sich mit Josef Kerst auszutauschen oder Inspirationen für den eigenen Garten zu bekommen.