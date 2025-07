In Antweiler hegen und pflegen Claudia Schmitz und Florian Trummer einen geheimnisvollen, naturbelassenen Garten. Zwischen Felshang und Wohnhaus schmiegt er sich als Band in die Landschaft ein. Ein Garten, der eine besondere Geschichte aufweist.

„Oh, schau mal, Florian, da ist ein Ast auf unsere Gartenbank gestürzt“, ruft Claudia Schmitz aus. Es ist nur einer von vielen Sätzen, die immer die gleiche Aussage haben: „Da ist wieder etwas Neues in unserem Garten passiert!“ Ständig verändert er sich, der weitgehend naturbelassene, circa 2000 Quadratmeter große Garten hinter der alten Bahnmeisterei in Antweiler. Der Name des Hauses, „alte Bahnmeisterei“ verrät es schon: Dieses Grundstück hat eine besondere Geschichte.

Die alte Bahnmeisterei stammt von 1910

Denn der Garten von Schmitz und Trummer ist nicht grundlos ein lang gezogenes Band zwischen Felshang und Wohnhaus. Dort hat die Reichsbahn einst zweigleisig ihre Eifelstrecke gebaut, um Truppen bewegen zu können. Die Gleise verliefen, wo heute hohe Walnuss- und Kastanienbäume stehen. Zwei alte Draisinenhäuschen zeugen von der Historie des Gartens. Das Paar nutzt sie heute als Gartenhaus, in dem Werkzeuge untergebracht sind. Früher lagerten dort Draisinen, Schüttgut und ebenfalls Werkzeug – allerdings nicht für den Garten- sondern den Gleisbau. In der alten Bahnmeisterei, Baujahr 1910, die den Garten zur Straße hin begrenzt, wohnen Claudia Schmitz und Florian Trummer nun.

Bis vor einigen Jahren war der geheimnisvolle Garten in Antweiler nur über Treppen am Wohnhaus vorbei zu erreichen. So lange, bis sich die Vorbesitzerin des Grundstücks entschied, eine Rampe am hinteren Ende des Gartens zu schaffen, die mit einem Traktor befahren werden kann. Die beiden Kölner Schmitz und Trummer hatten großes Glück, als sie 2018 das Haus in Antweiler ins Auge fassten. Auf dem rund 4000 Quadratmeter großen Grundstück war bereits ein Gartenkonzept verwirklicht worden. Und der Vorbesitzerin, die aus Altersgründen Haus und Garten aufgeben musste, war es eine Herzensangelegenheit, dass ihr Konzept erhalten und gepflegt wird.

„Haus und Garten sind eine Einheit, das ist wie im Märchen.“

Claudia Schmitz

Für Schmitz und Trummer, die es in einem heißen Sommer 2018 in der Dachgeschosswohnung Köln-Nippes nicht mehr aushielten, ist ihr Haus mit dem großen Garten in Antweiler eine wahre Idylle. „Das alles strahlt so eine Ruhe aus“, erzählt Claudia Schmitz. „Haus und Garten sind eine Einheit, das ist wie im Märchen.“ Bei den Tagen der offenen Gärten sind sie schon seit Jahren dabei. Lesungen, Konzerte, Erzählungen – all das passt gut zu ihrem Garten.

Der Garten besteht aus einer großen Wiese am oberen Ende zum Berghang hin mit kleinem Sumpfbiotop, mehreren Gewächs- und Gartenhäuschen, darunter die Draisinengebäude, altem Baumbestand, Johannis- und Stachelbeersträuchern, einigen Rosenbüschen und ein paar Hochbeeten. Letztere nutzt Claudia Schmitz vorrangig für Kräuter wie Kamille, Salbei, Borretsch oder Liebstöckel. Aber auch Gemüsesorten wie Erbsen und Tomaten sowie Blühpflanzen wie Karde und Nachtkerzen pflanzt sie dort an.

Eine breite Terrasse umgibt das Wohnhaus, von der aus der Besucher über mehrere Stufen in den darüberliegenden Garten gelangt. Zudem gibt es am Haus einen Nutzgarten, in dem eine kleine Himbeerfarm entstanden ist. In den terrassenförmigen Beeten sind Steingewächse, Stauden und Sträucher zu Hause. Eine bunte Mischung, irgendetwas blüht immer. Die Robinien am Berghang stammen wohl von 1910, die Apfel- und Walnussbäume wurden in den 80er-Jahren hinzugepflanzt.

Ein Leitungsnetz sorgt für viele Wasserentnahmestellen

„Wir hatten Glück, dass das alles schon so angelegt war“, erzählt Claudia Schmitz. „Jetzt müssen wir es in Schuss halten.“ Auch eine Menge Arbeit, wie sich zeigt. Fallobst will zu Saft verarbeitet werden und die zahlreichen grünen Walnüsse an den Bäumen lassen auf ein gutes Nussjahr schließen. Der Efeu wuchert, das Gras darf kniehoch und höher werden. Florian Trummer „mäht“ seinen Rasen von Hand, mit einer Sense. Weil das Gras zu hoch für den Rasenmäher ist. Praktisch: Die Vorbesitzerin hat ein Leitungsnetz im Garten verlegt, so gibt es an einigen Stellen Wasserhähne, die das Gießen erleichtern. So lange es geht, wollen die 65-Jährige und der 69-Jährige ihren Garten nun pflegen. Denn sie wissen das Kleinod zu schätzen, das sie hier in Antweiler gefunden haben.