Baustopp in Niederdürenbach Eigentümer des Neuen Maarhofs: Alle Anträge gestellt Maja Wagener 01.09.2026, 13:00 Uhr

i Die Arbeiten auf dem Neue Maarhof in Niederdürenbach stagnieren derzeit. Martin Ingenhoven

Weil die Baugenehmigung fehlte, stoppte die Verwaltung des Kreises Ahrweiler die Bauarbeiten am Neuen Maarhof in Niederdürenbach. Nun äußert sich der neue Eigentümer dazu.

Die Bauarbeiten am Neuen Maarhof in Niederdürenbach stagnieren seit einiger Zeit, die Baustelle ist versiegelt. Die neuen Eigentümer hatten angekündigt, hier einen Pferdebetrieb eröffnen zu wollen. Doch nach ersten Arbeiten herrscht Stillstand. Die Kreisverwaltung erklärte auf Nachfrage, dass die erforderliche Baugenehmigung fehle.







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