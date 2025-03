In der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Adenau sind kürzlich drei Feuerwehrmitglieder wegen langjähriger und verdienstvoller Zugehörigkeit geehrt worden: Wehrleiter Dieter Merten, Helmut Meier und Bernd Hoffmann. Sie erhielten das Goldene Feuerwehrehrenzeichen für 45-jährige Mitgliedschaft. Alle drei haben die Freiwillige Feuerwehr jeder auf seine Art mitgeprägt.

Bernhard Hoffmann ist Hauptlöschmeister, Helmut Meier Oberlöschmeister, Dieter Merten hat zahlreiche Fortbildungen absolviert, Führungsqualität erreicht, war stellvertretender Wehrführer, später Wehrführer und ist seit einigen Jahren Wehrleiter der Feuerwehren der VG Adenau. Mit hohem Pflichtbewusstsein , ist er ein sehr geschätzter Berater für die VG-Verwaltung, versteht es, die Wehrkräfte zu leiten und zu motivieren.

i Der Brand des Baumarktes in Adenau erforderte hohe Einsatzkompetenz. Werner Dreschers

Planungen für Feuerwehrgerätehaus schreiten voran

Wehrführer René Lenzen dankte dem Team für gewissenhafte Arbeit, für aktive Einsatzbereitschaft und regen Übungsbetrieb. Alles dies trägt zur Sicherheit für die Bürger bei. Für die Verbandsgemeinde Adenau dankte der Erste Beigeordnete Udo Seifen. Neben den Einsätzen trage die Feuerwehr auch zu einem lebendigen Gemeinschaftsgeist bei.

i Verleihung von Goldenen Feuerwehr-Ehrenzeichen an Wehrleiter Dieter Merten, Hauptlöschmeister Bernd Hoffmann und Oberlöschmeister Helmut Meier, von links: Stv. Wehrführer Marc Münch, Wehrleiter Dieter Merten, Oberlöschmeister Helmut Meier, Hauptlöschmeister Bernd Hoffmann, Wehrführer René Lenzen. Werner Dreschers

Seifen erläuterte den Stand zum Neubauprojekt des Feuerwehrgerätehauses, die Planungen und Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Eine Baustraße sei bereits fertiggestellt, mit dem Thema der erforderlichen Bachverrohrung ist ein Fachbüro beauftragt. Nach Erstellung eines Angebotes für die ingenieurtechnische und geologische Begleitung der Geländeauffüllung wird das Bauantragsverfahren eingeleitet. Auch für die Gebäudeausstattung wird der Kostenrahmen ermittelt, zur Ausschreibung der Planungsleistungen. Nach Rechtskrafterlangung des Bebauungsplanes und erfolgter Geländeaufschüttung können die Leistungsbilder zur integralen Planung im Sommer dieses Jahres europaweit ausgeschrieben werden. Der erste Spatenstich ist Mitte 2027 zu erwarten.

i Der Einsatz mehrerer Feuerwehren, unter ihnen die Freiwillige Feuerwehr Adenau, war beim Großbrand im Hönninger Gewerbegebiet erforderlich Werner Dreschers

Markanteste Einsätze im Fokus

Für die Jugendfeuerwehr sprach Jugendwart Philipp Schmidt. Der Mitgliederstand pegele sich mittelfristig auf zwei Dutzend junge Feuerwehrkräfte ein, wichtiges Rekrutierungspotenzial für die aktive Feuerwehr. Die erfolgreiche Übungsarbeit, praktisch wie theoretisch, getragen von hoher Motivation, verdient ebenfalls hohe Anerkennung. Sieben Ausbilder unterstützen die Arbeit der Jugendwarte.

i Zunehmend ist technische Hilfeleistung erforderlich, etwa bei der Bergung eines verunfallten Tanklastzuges oder Gefahrengütern. Werner Dreschers

René Lenzen berichtete über einen Rekord von 201 dokumentierten Einsätzen. Er nannte markante Beispiel, etwa den Brand des Schießstandes, den Einsatz beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, die Bergung eines umgekippten Lkws, den großen Brand im Industrieviertel in Hönningen, eine Explosion am Nürburgring, einen Unwettereinsatz in Bad Neuenahr-Ahrweiler und den Brand des Baumarktes in Adenau. Auch eine Tierrettung war spektakulär, ein Fuchs wurde aus misslicher Lage befreit. Hohe Einsatzbereitschaft erfordert die Brandsicherheitswache am Nürburgring, 4100 Stunden wurden dokumentiert. Zum Oberfeuerwehrmann ernannt wurde zudem Maximilian Müller.