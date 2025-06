. „Anschnallen ist Pflicht, aber es ist insgesamt schön bequem“, sagt Rainer Pollig, der – mit Warnweste und Helm angetan – auf dem dreirädrigen Gefährt hinter der Fahrgastkabine auf dem Sattel der Rikscha Platz nimmt und dann auch schon beherzt in die Pedale tritt. Bestens gepolstert, mit freier Sicht auf alles und dennoch leicht überdacht, können die Fahrgäste sich auf ungewohnte Art und Weise durch die Kreisstadt von Bad Neuenahr nach Ahrweiler oder bis Heimersheim und Umgebung kutschieren lassen. In gemäßigtem Tempo und in dem sicheren Wissen, dass ihre Chauffeure bestens vorbereitet sind, um sie sicher ans Ziel zu bringen. Der noch recht neue Rikscha-Dienst bietet kostenlose Ausflugsfahrten für Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen rund um Bad Neuenahr-Ahrweiler an.

Neun Ehrenamtler haben den Rikscha-Pilotenschein gemacht

Sich den Wind durch die Haare wehen und bequem an Orte bringen zu lassen, zu denen man als Senior oder Mensch mit Beeinträchtigung gar nicht mehr oder nur schwerlich hinkommt – das ist das neue kostenlose Angebot des Rikscha-Dienstes, das der Malteser Hilfsdienst seit April ins Leben gerufen hat. „Wir haben die ersten Probefahrten schon im Rahmen des Frühlingsbunt-Wochenendes angeboten und sind sehr glücklich, bislang schon neun ehrenamtliche, fitte Radfahrer gefunden zu haben, die den Rikscha-Pilotenschein bei uns absolviert haben“, strahlt Nicole Taskesen.

i Bestens in Form ist Rikscha-Pilot Rainer Pollig. Und er weiß zudem als Gästeführer des Ahrtal-Tourismus viele Fragen zu beantworten. Judith Schumacher

Seit Anfang dieses Jahres ist die Sozialarbeiterin damit betraut, im Rahmen der „Aktion Deutschand hilft“ als Folge der Flutkatastrophe im Ahrtal für ein Kooperationsprojekt von Maltesern, Caritasverband Rhein-Mosel-Ahr und der Pfarrei Bad Neuenahr-Ahrweiler Begegnungsorte zu schaffen. Einer davon ist die WaschbAHR in der Bad Neuenahrer Telegrafenstraße 4, wo Menschen nicht nur ihre Wäsche waschen und trocknen können, sondern sich auch zum Austausch oder zum miteinander spielen treffen. Von hier aus gehen auch die Touren mit der neu erstandenen Rikscha los, um Interessierte zu ihren Wunschorten zu bringen.

„Die Fahrgäste sind durchweg begeistert, wenn wir sie durch die Gegend fahren.“

Sozialarbeiterin Nicole Taskesen

„Die Absprachen erfolgen in der Saison zwischen April und Oktober telefonisch nach Bedarf. Wir müssen sehen, ob das Wetter stimmt und ob einer der ehrenamtlichen Rikscha-Fahrer Zeit hat“, erklärt Nicole Taskesen. Außerdem unterstreicht sie, dass es reine Ausflugsfahrten sind und keine Hol-, Bring- oder Einkaufstouren, die angeboten werden. „Die Fahrgäste sind durchweg begeistert, wenn wir sie durch die Gegend fahren. Sie können oft selbst kein Auto mehr fahren, haben Gehprobleme und freuen sich, so noch mal ihre Umgebung aus anderer Perspektive erkunden zu können“, hat Rainer Pollig erfahren. Der Elektrotechniker ist auch Wander- und Gästeführer für den Ahrtal-Tourismus und kann seinen Kunden alle möglichen Fragen auf der Ausfahrt beantworten. „Oftmals möchten sie etwas zum Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe wissen oder stellen Vergleiche an, wie weit man damit in Bad Neuenahr und in Ahrweiler ist“, so Pollig. Als ehemaliger Radrennfahrer für den Radsportverein RSV Sturmvogel Ahrweiler hat er sich gern bereit erklärt, sich zum Rikscha-Piloten ausbilden zu lassen. Auch seine Tochter Carina Jung gehört zu den Ehrenamtlichen.

Darf die Rikscha bald auch durch die Fußgängerzone fahren?

„Wir sind kürzlich mit der Rikscha von Bad Neuenahr bis Remagen gefahren, um die Reichweite zu testen. Das hat prima funktioniert“, sagt Pollig erfreut. Er ist überzeugt: „Wenn sich das weiter herum spricht, werden wir mit einer Rikscha nicht mehr auskommen. Auch die Leute an den Straßenrändern winken uns zu und freuen sich, wenn wir kommen“, hat er erfahren. Wie Nicole Taskesen ergänzt, hat die Stadt den Organisatoren des Rikscha-Dienstes auch in Aussicht gestellt, dass sie eine Genehmigung erhalten, im Schritttempo durch die Fußgängerzonen fahren zu dürfen. „Auch müssen wir an den Behelfsbrücken nicht absteigen, das wurde uns ebenfalls erlaubt. Die Unterstützung der Stadt ist hier einfach klasse“, betont die Sozialarbeiterin.

i Ganz so einfach ist es dann doch nicht: Um als Rikscha-Pilot zu fungieren, muss sich Rainer Auen (rechts) von Rainer Pollig erste Einweisungen geben lassen. Judith Schumacher

Gerade erklärt Pollig Rainer Auen, der sich eben erst als neuer Rikscha-Fahrer angeboten hat, wie das E-Bike funktioniert. Für Auen ist das eine neue Welt. Jährlich fährt der rüstige Senior immer noch 15.000 Kilometer mit seinem Rennrad. „Aber am Ruhetag habe ich dann noch Kapazitäten für die Rikscha-Fahrten“, meint er und lässt sich von Pollig Herausforderungen und Tücken erklären, wie mit dem Gefährt umzugehen ist. „Es gehören aber auch noch weitere Bausteine zur Schulung der Rikscha-Piloten. Sie machen einen Erste-Hilfe-Kurs, einen über Kommunikation, Nähe und Distanz im Umgang mit Senioren oder einen, wie man mit Demenz-Patienten umgeht“, erläutert Nicole Taskesen.

Erzählbänke sind ein weiteres Angebot der Malteser

Es ist nicht notwendig, einen Ausweis zum Beleg einer Schwerbehinderung vorzulegen, um die Touren in Anspruch nehmen zu können. Auch können Interessierte eine Begleitperson mitnehmen, die nach ihnen während der Fahrt sieht. „Man sollte sich aber schon mindestens zwei Stunden Zeit nehmen, da ist ein Nachmittag schnell um“, rät Reiner Pollig. Und sollte es unterwegs einmal zu einer Panne kommen, sind die Akteure bestens vernetzt.

Ein weiteres Angebot der Malteser sind die sogenannten Erzählbänke. Eine befindet sich gleich an der WaschbAHR in der Telegrafenstraße, eine weitere soll am Seiteneingang der Ahrweiler St. Laurentius-Kirche aufgestellt werden. „Hier sitzen dann einmal in der Woche ausgebildete Ehrenamtler für zwei Stunden und haben ein offenes Ohr für Menschen, die eine Geschichte aus ihrem Leben erzählen möchten. Es ist aber kein Betreuungs- oder Beratungsangebot“, betont Taskesen.

Weitere Informationen zum sozialen Ehrenamt der Malteser sind erhältlich bei Nicole Taskesen unter der Telefonnummer 01512/1443868 oder per E-Mail an nicole.taskesen@malteser.org