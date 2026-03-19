Landtagswahl am 22. März
Ehrenamtler aus Westum: Bürokratie bedroht Vereine
Hat sich intensiv mit dem Thema Ehrenamt auseinandergesetzt: Rudi Fuchs aus Westum.
Hat sich intensiv mit dem Thema Ehrenamt auseinandergesetzt: Rudi Fuchs aus Westum.
Foto Flück

Im Vorfeld der Landtagswahl am 22. März haben wir verschiedene Berufs- und Bevölkerungsgruppen gefragt, welche Themen für sie bei der Wahl wichtig sind. Von welchen Faktoren wird ihre Wahlentscheidung geprägt? Heute: ein Ehrenamtler. 

Lesezeit 2 Minuten
Rudi Fuchs war lange Vorsitzender des Karnevalsvereins Rot-Weiß Westum. Das Ehrenamt und die von der Politik vorgegebenen Rahmenbedingungen sind ihm schon immer ein wichtiges Anliegen gewesen. Neben der Kunst, einen Verein durch neue Mitglieder zu stärken, haben es die Ehrenamtlichen nicht leicht.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerWK 13 – Remagen/Sinzig

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