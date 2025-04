„Nicht die Meckerer und Motzer bewegen die Welt, es sind die Beharrlichen, die Mutbürgerinnen und -bürger, wie Sie, die durch ihre Tatkraft und Ideen die Gesellschaft zusammenbringen“, so Ministerpräsident Alexander Schweitzer beim Bürgerempfang im Festsaal der Staatskanzlei in Mainz. Mehr als 300 Ehrenamtliche waren zu einer persönlichen Begegnung mit dem Ministerpräsidenten gekommen, zum Meinungsaustausch, der auch einen Blick hinter die Kulissen der Staatskanzlei zuließ. „Die Vielfalt des Ehrenamtes ist erstaunlich, sie gehört zu einer starken Demokratie“, hieß es in der Begrüßung.

i Ehrenamtler aus dem Kreis Ahrweiler wurden in Mainz empfangen Werner Dreschers

Über den Dank und die Wertschätzung hinaus gebe es als kleinen Anreiz die landesweit einsetzbare Ehrenamtskarte. Gesellschaftlicher Zusammenhalt sei eine Aufgabe von Land und Kommunen gemeinsam mit engagierten Bürgern. Beiträge des Jugendjazzorchesters RLP und ein künstlerisches Showprogramm mit Ted Louis begeisterte die Gäste, auch die Führungen durch das persönliche Büro von Alexander Schweitzer und durch den Kabinettssaal sowie den Weinkeller fanden regen Anklang.

i Ministerpräsident Alexander Schweitzer (von links) mit Herbert "Fuzzy" Bätz und Dieter May für die Adenauer Zünfte. Werner Dreschers

Aus dem Kreis Ahrweiler waren unter anderem die Zunftgemeinschaft Adenau, der Förderverein Burgruine Aremberg, die EifelStiftung, Gilligs Mühle in Antweiler, die Freiwillige Feuerwehr Sinzig, das Mehrgenerationenhaus in Bad Neuenahr-Ahrweiler vor Ort. Gäste aus 19 Städten und 22 Landkreisen fanden sich in der Landeshauptstadt ein. Es gab Gelegenheit zum direkten Gespräch mit dem Ministerpräsidenten, er machte sich eifrig Notizen zu den Bürgerbelangen, hinterfragte mit großem Interesse, was die Bürger erlebt haben, wo sie selbst Ansätze zu Verbesserungen erkennen. Er versprach sorgfältige Prüfung von Anliegen, ermutigte das ehrenamtliche Engagement weiterhin gezielt zu betreiben. „Wir brauchen weiterhin Macher und Kümmerer, die mit dem ganzen Herzen für ihre Anliegen brennen, auf die gelebte Solidarität können und wollen wir nicht verzichten“, so klang es ermutigend und wertschätzend.