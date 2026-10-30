Auszeichnungen in Niederzissen
Ehrenamt im Ahrkreis: Zusammen geht alles
Der niederländische Ex-Fußballspieler Erik Meijer war als Hauptredner des Abends eingeladen worden, um über seine Karriere zu be
Der niederländische Ex-Fußballspieler Erik Meijer war als Hauptredner des Abends eingeladen worden, um über seine Karriere zu berichten.
Thomas Kölsch

Beim Ehrenamtsabend in Niederzissen ehrte der Kreis Ahrweiler Helferinnen und Helfer – und zeigte, wie Teamgeist die Region stärkt. Mit prominenter Unterstützung und drei Auszeichnungen wurde Dank praktisch greifbar.

Lesezeit 3 Minuten
„Da müsste man mal was machen“: Diesen Satz kennt vermutlich jeder. Doch während viele es bei diesen Worten belassen, gibt es auch Menschen, die den entscheidenden Schritt weiter gehen, den Konjunktiv streichen und einfach machen – in der Regel zusätzlich zu ihrer Arbeit und sonstigen Verpflichtungen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerSoziales

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren