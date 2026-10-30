Beim Ehrenamtsabend in Niederzissen ehrte der Kreis Ahrweiler Helferinnen und Helfer – und zeigte, wie Teamgeist die Region stärkt. Mit prominenter Unterstützung und drei Auszeichnungen wurde Dank praktisch greifbar.
Lesezeit 3 Minuten
„Da müsste man mal was machen“: Diesen Satz kennt vermutlich jeder. Doch während viele es bei diesen Worten belassen, gibt es auch Menschen, die den entscheidenden Schritt weiter gehen, den Konjunktiv streichen und einfach machen – in der Regel zusätzlich zu ihrer Arbeit und sonstigen Verpflichtungen.