Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Corinna Rüffer hat sich in Ehlingen die Sorgen der Bürger und Kommunalpolitiker zum Hochwasserschutz angehört. Nun könnte ein Termin von Bundestagsabgeordneten aus dem Petitionsausschuss den Durchbruch bringen.

Bringt ein Ortstermin von Bundestagsabgeordneten aus dem Petitionsausschuss des Bundestages im Herbst nach gut 50 Jahren den Durchbruch für Ehlingens Hochwasserschutz? Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Corinna Rüffer (Trier) ist zuversichtlich. Das sagte sie bei einem Termin am Montag vor gut einem Dutzend Kommunalpolitikern und Bürgern. Konkret geht es um die Forderung nach einem Entwässerungstunnel aus der Ehlinger Senke unter der Autobahn hindurch zur Ahr.

„Ehlingen läuft voll wie eine Badewanne ohne Abfluss.“

Die Bürger zu Hochwasser in Ehlingen

Rüffer sitzt im Petitionsausschuss, der sich mit einer Eingabe der Freien Wählergruppe (FWG) beschäftigt. Die stellte sich hinter die Forderung der Ehlinger Bürger aus den 1970er-Jahren nach einem Ablauf durch die Straßendämme der A571, die zwischen Ehlingen und Bad Bodendorf einen Staudamm bilden. Bei der Flut 2021 staute sich das Wasser der Ahr, von Heimersheim kommend, in Ehlingen lebensbedrohlich hoch auf und konnte nicht ablaufen. 40 Haushalte, so Robert Füllmann vom Arbeitskreis Fluthilfe, hatten Hochwasserschäden, nur, weil kein Ablauf vorhanden ist. Sein Vater Ernst Füllmannn hatte schon 1986 und nach der Flut 2021 auf die Gefahr hingewiesen. „Ehlingen läuft voll wie eine Badewanne ohne Abfluss“, sagen die Bürger. Aktuell staue sich zudem bei Starkregen das Regenwasser aus dem Dorf in der Senke, da ein 1000er-Kanal es nicht bewältigen könne, berichtet Robert Füllmann.

i Grünen-Bundestagsabgeordnete Corinna Rüffer (Zweite von rechts) informiert sich in Ehlingen über die Forderung der Bürger nach einem Entwässerungstunnel. Frank Bugge

Diplom-Bauingenieur Markus Becker zeigte auf einer Zeichnung, was sich die Ehlinger vorstellen. Vom Tiefpunkt aus gehen zwei jeweils fünf Meter breite und 2,5 Meter hohe Unterführungen von zehn und 23 Metern Länge durch die beiden Dämme, dazwischen ist ein Freistück. Er geht von Baukosten in Höhe von einer Million Euro aus.

Abwassertunnel könnte auch Radweg werden

Die Ehlinger möchten den Abwassertunnel gleichzeitig als Radweg nutzen und damit einen etwa einen Kilometer langen, ansteigenden Umweg abkürzen. Was sinnvoll ist, macht das Projekt noch komplizierter. Denn es geht vor allem um die Eigentums- und Zuständigkeitsfragen bei der Planung und Finanzierung. Autobahn GmbH, Verkehrsministerium, Landesbetrieb LBM und Kommune müssten sich abstimmen. Und schließlich muss einer die Regie übernehmen. Derzeit laufe eine Oberflächenabflussberechnung, berichtete Becker. Die soll zeigen, welches und wie viel Abwasser von welchem Grund und Boden in welcher Zuständigkeit kommt. Das könnte die Grundlage der Kostenverteilung auf sein.

Beim Termin kam ein weiterer Aspekt auf: Staatssekretär Erwin Manz aus dem von den Grünen geführten rheinland-pfälzischen Umweltministerium habe angedeutet, dass das Projekt abseits der Kompetenzfragen als besondere Maßnahme des Hochwasserschutzes aus diesem Fonds finanziert werden könne. Ein weiterer Punkt, den sich Corinna Rüffer notierte. Im Vorfeld des Ortstermins des Petitionsausschusses mit Behördenvertretern müsse einiges geklärt werden, berichtete sie. „Egal, wer es bezahlt: Es muss dringend gebaut werden“, sagte eine Ehlingerin, die von der anhaltenden Angst der Bürger vor einer erneuten Überflutung berichtete.