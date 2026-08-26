Getötete Frau aus Wirft Ehemann wird in Koblenz wegen Mordes angeklagt Ralf Grün 26.08.2026, 16:15 Uhr

i Frau aus Wirft war Ende Mai tot in ihrem Auto gefunden worden. Nun hat die Staatsanwaltschaft Koblenz Anklage gegen den tatverdächtigen Ehemann erhoben. Werner Dreschers

Ende Mai hat die Polizei eine Frau aus Wirft tot in ihrem Auto vorgefunden. Der getrennt lebende Ehemann geriet als möglicher Täter ziemlich schnell ins Visier der Ermittler. Jetzt wurde gegen ihn Anklage erhoben.

Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat gegen einen 42-jährigen tunesischen Staatsangehörigen Anklage wegen Mordes erhoben. Er wird sich vor einem Schwurgericht des Landgerichts in Koblenz verantworten müssen. Dem Mann wird vorgeworfen, am 28. Mai 2026 seine von ihm getrennt lebende Ehefrau in ihrem Auto unweit von Wirft in der Verbandsgemeinde Adenau vorsätzlich mit einem Messer erstochen zu haben.







Artikel teilen

Artikel teilen