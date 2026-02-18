An der B257 in Altenahr Ehemaliger Wanderparkplatz soll Hafen in der Not werden Lydia Schauff 18.02.2026, 15:00 Uhr

i Auf dem ehemaligen Wanderparkplatz an der B257 steht derzeit das provisorische Feuerwehrgerätehaus. Der Platz soll künftig eine Anlaufstelle und ein Platz für Notfallversorgung werden. Trütgen/VG Altenahr

Dass es keinen höher gelegenen Platz gab, wo Hilfe gebündelt werden konnte, war nach der Flut in Altenahr ein Problem. Das soll sich ändern, sagt Ortsbürgermeister Neofitos Arathymos und erklärt, was ihn noch umtreibt und was als Nächstes ansteht.

Noch steht auf dem ehemaligen Wanderparkplatz am Ditschhardt-Tunnel das provisorische Gerätehaus der Feuerwehr. Künftig soll dieser Fläche bei erneuten Flutereignissen oder anderen Katastrophen eine zentrale Rolle zukommen, wie Ortsbürgermeister Neofitos Arathymos im Gespräch mit unserer Zeitung sagt.







Artikel teilen

Artikel teilen