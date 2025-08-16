Der Sinziger Bauausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung mit der Änderung des Bebauungsplanes den Weg für den Abriss der ehemaligen Schießbergschule frei gemacht. Zuletzt war dort das Bauamt untergebracht. Die VR-Bank will an dieser Stelle nach dem Willen der Gremiumsmitglieder ein Gebäude mit drei Stockwerken und einem vierten zurückgesetzten Staffelgeschoss entstehen. Zwei Etagen werde die Filiale und Büros der VR-Bank beherbergen, die anderen beiden Büros der Sinziger Verwaltung. Noch hat die Gemeinde das Gebäude aber nicht veräußert.
Historisches Gebäude in Sinzig soll abgerissen werden
Das alte Gebäude der ehemaligen Schießberg-Schule wird abgerissen. Das schlägt der Bauausschuss dem Sinziger Stadtrat vor. Die Volksbank als Vorhabenträger will dort ein neues Bank- und Verwaltungsgebäude errichten.
Wie die Kreisverwaltung auf Nachfrage mitteilt, steht das Gebäude „Am Schießberg 1“ nicht unter Denkmalschutz. „Ein Prüfverfahren hinsichtlich einer eventuellen Denkmaleigenschaft wurde von der dafür zuständigen Behörde weder in der Vergangenheit durchgeführt noch findet zurzeit ein solches Verfahren statt“, hieß es. Das Thema wird in der nächsten Stadtratssitzung am Donnerstag, 18. September, auf der Tagesordnung stehen.