Noch ist das Gebäude nicht veräußert, doch die Pläne sehen einen Abriss vor: Das Haus der ehemaligen Sinziger Schießberg-Schule soll einem Bank- und Verwaltungsgebäude weichen. Denn obwohl das Haus historisch ist, steht es nicht unter Denkmalschutz.

Der Sinziger Bauausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung mit der Änderung des Bebauungsplanes den Weg für den Abriss der ehemaligen Schießbergschule frei gemacht. Zuletzt war dort das Bauamt untergebracht. Die VR-Bank will an dieser Stelle nach dem Willen der Gremiumsmitglieder ein Gebäude mit drei Stockwerken und einem vierten zurückgesetzten Staffelgeschoss entstehen. Zwei Etagen werde die Filiale und Büros der VR-Bank beherbergen, die anderen beiden Büros der Sinziger Verwaltung. Noch hat die Gemeinde das Gebäude aber nicht veräußert.

Wie die Kreisverwaltung auf Nachfrage mitteilt, steht das Gebäude „Am Schießberg 1“ nicht unter Denkmalschutz. „Ein Prüfverfahren hinsichtlich einer eventuellen Denkmaleigenschaft wurde von der dafür zuständigen Behörde weder in der Vergangenheit durchgeführt noch findet zurzeit ein solches Verfahren statt“, hieß es. Das Thema wird in der nächsten Stadtratssitzung am Donnerstag, 18. September, auf der Tagesordnung stehen.