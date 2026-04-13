Urteil des Verwaltungsgerichts
Ehemalige Gnadenhofbetreiberin scheitert mit Klage
Das Verwaltungsgericht Koblenz hat die Klage der ehemaligen Betreiberin des Gnadenhofs abgewiesen.
Das Verwaltungsgericht Koblenz hat die Klage der ehemaligen Betreiberin des Gnadenhofs abgewiesen.
Mira Zwick

Und wieder hat die ehemalige Betreiberin des Gnadenhofs Eifel mit der Justiz zu tun. Diesmal beschäftigt sie aber nicht das Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler, sondern das Verwaltungsgericht Koblenz. 

Lesezeit 2 Minuten
Die tierschutzrechtliche Anordnung des Veterinäramts des Kreises Ahrweiler in Richtung der ehemaligen Betreiberin des Gnadenhofs Eifel liegt schon einige Zeit zurück. Bei einer Kontrolle an Ort und Stelle im Oktober 2023 hatte es bei den damaligen 61 Hunden einen zum Teil sehr schlechten Pflegezustand vorgefunden und gravierende tierschutzrechtliche Mängel festgestellt.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerJustiz

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