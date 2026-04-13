Und wieder hat die ehemalige Betreiberin des Gnadenhofs Eifel mit der Justiz zu tun. Diesmal beschäftigt sie aber nicht das Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler, sondern das Verwaltungsgericht Koblenz.

Die tierschutzrechtliche

Anordnung des Veterinäramts des Kreises Ahrweiler in Richtung der ehemaligen Betreiberin des Gnadenhofs Eifel liegt schon einige Zeit zurück. Bei einer Kontrolle an Ort und Stelle im Oktober 2023 hatte es bei den damaligen 61 Hunden

einen zum Teil sehr schlechten

Pflegezustand vorgefunden und gravierende tierschutzrechtliche Mängel festgestellt.