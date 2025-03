Edeka-Markt in Sinzig: Angestellte mit Messer bedroht 

Knapp zwei Jahre ist es her, dass ein Mann im Edeka-Markt in der Kölner Straße in Sinzig die Pistole gezückt hat, um die Einnahmen des Tages einzufordern. Am Mittwoch hat es in der Filiale erneut einen Raubüberfall gegeben. Was bisher bekannt ist.

Zwei maskierte Täter haben am Mittwochmorgen den Edeka-Markt in der Kölner Straße in Sinzig überfallen. Wie die Kriminalinspektion Mayen mitteilt, waren sie gegen 5.30 Uhr über einen Seiteneingang zwei Mitarbeitern in den Markt gefolgt, die dort gerade ihre Arbeit antreten wollten. Mittels Vorhalten eines Messers forderten die Täter die Angestellten dazu auf, ihnen Zugang zu einem Tresor mit Tageseinnahmen zu verschaffen. Die Täter flüchteten im Anschluss mit erlangter Beute zu Fuß in unbekannte Richtung. Zum Tatzeitpunkt befanden sich noch keine Kunden im Markt. Die Mitarbeiter blieben körperlich unverletzt. Wie hoch die Summe ist, die erbeutet wurde, darüber hat die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung aus taktischen Gründen keine Angaben gemacht.

Die Beschreibung der Täter

Ein Täter ist zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, hat eine helle Hautfarbe und ist schlank. Der Polizei zufolge sprach er Deutsch möglicherweise mit südländischem Akzent. Er trug eine schwarze Sturmhaube, bei der die Augenpartie ausgeschnitten war, einen schwarzen Hoodie mit Kapuze über dem Kopf und rot-weißem Aufdruck auf der Brust, darüber eine schwarze Lederjacke mit abgesteppten Nähten an der Schulter, dunkelblaue Handschuhe, eine schwarze Hose – möglicherweise eine Jeans – sowie graue Sneaker der Marke Nike mit weißer Sohle. Die mitgebrachte schwarze Sporttasche der Marke „Umbro“ hat einen Tragegurt und ist gut 70 Zentimeter breit.

Der zweite Täter ist ebenfalls zwischen 1,70 und 180 Meter groß, männlich, hat eine helle Hautfarbe und ist schlank. Auch er sprach laut Pressemitteilung der Kriminalinspektion Deutsch möglicherweise mit südländischem Akzent. Bekleidet war er mit einer schwarzen Steppjacke mit rundem Aufnäher auf der linken Seite. Auch er trug eine Sturmhaube mit ausgeschnittener Augenpartie, blaue Einweghandschuhe sowie eine schwarze Hose – wohl eine Jeans – und weiße Sneaker. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang noch nicht zur Festnahme der beiden unbekannten Täter.

Weiterer Raubüberfall vor knapp zwei Jahren

Es ist nicht der erste Raubüberfall auf den Edeka-Markt in der Kölner Straße in Sinzig. Erst vor knapp zwei Jahren am Samstag, 8. April 2023, hatte ein ebenfalls maskierter Mann gegen 21.40 Uhr die Filiale betreten und unter Vorhalt einer Schusswaffe die Aushändigung der Einnahmen des Marktes gefordert. Auch er flüchtete zu Fuß.

Die Kriminalpolizei Mayen bittet Zeugen, die zum jüngsten Fall am Mittwochmorgen Beobachtungen zum Tathergang oder andere verdächtige Wahrnehmungen, etwa über entsorgte Tatkleidung oder Tatmittel, nahe dem Edeka-Markt gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02651/8010 zu melden.