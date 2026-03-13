So geht es bei ZF weiter
Eckpunkte für Umzug nach Niederzissen werden verfasst
Blick auf das ZF-Werk in Niederzissen im Gewerbegebiet Brohltal-Ost.
Martin Ingenhoven

Konfliktlösung stand jetzt bei den Gesprächen zum geplanten Umzug des ZF-Werkes in Ahrweiler nach Niederzissen auf dem Programm. Anfang der Woche sollen die Arbeiten an einem Eckpunktepapier beginnen.

Lesezeit 1 Minute
Nach dem sogenannten „Founding Board“ am Donnerstag stehen die Zeichen bei ZF Ahrweiler in Richtung konstruktives Bemühen. Dabei geht es nach wie vor um eine Lösung für den geplanten Umzug des Werkes samt Mitarbeiter ins neue Werk nach Niederzissen, genauer ins Gewerbegebiet Brohltal-Ost.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerWirtschaft

