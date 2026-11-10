Neues Feuerwehrhaus geplant
Eckendorfer Tage in der Scheune gezählt
„Feuerwehr“ steht auf einem Fahrzeug. Symbolbild.
„Feuerwehr“ steht auf einem Fahrzeug. Symbolbild.
Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa. Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dp

Die Eckendorfer Feuerwehr wird ein neues Feuerwehrhaus am Ortsrand bekommen. Das hat jetzt der Grafschafter Gemeinderat beschlossen. Seit Jahren war die Wehr in einer Scheune untergebracht. Damit soll bald Schluss sein.

Im Grafschafter Ortsbezirk Eckendorf gibt es kein Spritzenhaus mehr, die Wehr ist seit Jahren „Gast“ in einem Gehöft im Ort und hat Fahrzeuge und Equipment im Stall gelagert. Damit soll bald Schluss sein.Der Gemeinderat beschloss nun den Bau des neuen Feuerwehrhauses am Ortsrand und erweiterte die Planungen dabei um einen dritten Garagenplatz.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren