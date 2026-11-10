Neues Feuerwehrhaus geplant Eckendorfer Tage in der Scheune gezählt Thomas Weber 10.11.2026, 20:00 Uhr

i „Feuerwehr“ steht auf einem Fahrzeug. Symbolbild. Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa. Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dp

Die Eckendorfer Feuerwehr wird ein neues Feuerwehrhaus am Ortsrand bekommen. Das hat jetzt der Grafschafter Gemeinderat beschlossen. Seit Jahren war die Wehr in einer Scheune untergebracht. Damit soll bald Schluss sein.

Im Grafschafter Ortsbezirk Eckendorf gibt es kein Spritzenhaus mehr, die Wehr ist seit Jahren „Gast“ in einem Gehöft im Ort und hat Fahrzeuge und Equipment im Stall gelagert. Damit soll bald Schluss sein.Der Gemeinderat beschloss nun den Bau des neuen Feuerwehrhauses am Ortsrand und erweiterte die Planungen dabei um einen dritten Garagenplatz.







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