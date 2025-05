Entspannen, die Füße im Sand, das Glas Blanc de Noirs in der Hand: Das geht ab sofort wieder im Neuenahrer Kurpark. An Christi Himmelfahrt hat hier die Weinlounge eröffnet.

Da fehlt jetzt nur noch der endlose Sonnenschein und dann kann man es sich im Kurpark Bad Neuenahr gut gehen lassen. Zwar trüben die Bauarbeiten auf der einen Seite den Genuss ein wenig, aber am Ahrufer lässt es sich wunderbar entspannen. An Christi Himmelfahrt ist die Weinlounge im Kurpark wieder gestartet. In Liegestühlen am aufgeschütteten Sandsträndchen können Gäste die Weine der Ahrwinzer genießen. Insgesamt 18 Ahr-Weingüter und Winzergenossenschaften sind vertreten: ob samtige Spätburgunder, sommerliche Blanc de Noirs, spritzige Rieslinge oder prickelnde Wein-Cocktails.

i K-Lokal Weinlounge im Kurpark von Bad Neuenahr Martin Gausmann

Betrieben wird die Weinlounge von der Ahrtal Rauch GmbH, die auch kleine Speisen und Snacks anbietet. Die Weinlounge öffnet bis Ende August an jedem Wochenende freitags von 16 Uhr bis 21.30 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 13 Uhr bis 21.30 Uhr. Je nach Wetterlage können die Öffnungszeiten abweichen. Der Eintritt ist frei. Infos gibt es unter ahrtal.de/weinlounge-im-park