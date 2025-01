Geld für den Wiederaufbau Ebling übergibt Förderbescheide im Kreis Ahrweiler 17.01.2025, 18:00 Uhr

i In Bad Neuenahr auf der Baustelle der Kita Blandine-Merten-Haus hat Michael Ebling (von links) die Förderbescheide an Bürgermeister Guido Orthen und den Geschäftsführer der Wiederaufbaugeselschaft, Herbert Wiemer, überreicht. Hans-Jürgen Vollrath. Martin Gausmann

Innenminister Michael Ebling hat am Freitag in drei Kommunen und Städten des Kreises Förderbescheide überreicht. Mithilfe des Geldes können zahlreiche Maßnahmen des Wiederaufbaus umgesetzt werden.

Innenminister Michael Ebling hat am Freitag gute Nachrichten in drei Kommunen und Städte des Kreises Ahrweiler gebracht: Er überreichte einmal mehr Förderbescheide in Adenau, Altenahr und Bad Neuenahr-Ahrweiler. Außerdem machte sich der Minister ein Bild vom Stand des Wiederaufbaus.

