E-Bikes am Calvarienberg mithilfe der Sonne aufladen

Die Schüler von Realschule und Gymnasium auf dem Calvarienberg in Ahrweiler haben sich mit Solarenergie auseinandergesetzt. Bei einem Camp zu diesem Thema ist eine Idee entstanden: eine PV-betriebene E-Bike-Ladestation auf dem Schulhof.

Wie geht das eigentlich mit der Erzeugung von erneuerbaren Energien, besonders dem Strom, und wie kann man sie im Alltag nutzen? Das war eine der Fragen, mit denen sich die Schüler der Schulgemeinschaften von Realschule und Gymnasium auf dem Calvarienberg in Ahrweiler unter der Leitung von Jacques Jassoy und Jonas Winnen beschäftigt haben.

Theoretische und praktische Inhalte waren gefragt

Durch einen Impuls der Aktivisten des „Solarcamp for Future“ kam man auf die Idee, auf dem Schulhof den Prototyp einer PV-betriebenen E-Bike-Ladestation zu bauen. Im Rahmen der Angebote des Solarcamps erwerben die teilnehmenden Schüler in wenigen Tagen die wichtigsten Kenntnisse und Fähigkeiten zur Installation von PV-Anlagen und sollen dafür begeistert werden, die Energiewende aktiv mit voranzutreiben. Durch eine sorgsam aufeinander abgestimmte Mischung aus theoretischen und praktischen Lerninhalten und dem anschließenden Praktikum konnte so den Jugendlichen das immer wichtiger werdende Thema Sonnenenergie näher gebracht werden.

i Ein richtiges Gemeinschaftswerk von Schülern, Lehrern und Sponsoren ist die neue E-Bike-Ladestation auf dem Schulhof der Schulen des Calvarienbergs. Jochen Tarrach

Auch die Schulleitungen Annette Gies und Christian Zimbelmann waren begeistert, welche Ausbildungsmöglichkeiten sich hier bieten. Mehr als 20 Schüler haben sich so unter fachkundiger Anleitung von Experten nicht nur theoretisches Wissen zur Solarenergie erworben, sondern auch mit eigenen Händen gebaut, geplant, verschraubt und installiert. Sie haben erlebt, was es heißt, zukunftsbasierte Technik zu verstehen und sie anzuwenden. Was dabei herausgekommen ist, lässt sich nun direkt auf dem Schulhof sehen und erleben.

Ladestation ist für E-Bikes ausgelegt

Nun war es endlich so weit, dass mit viel Stolz die neue E-Bike-Ladestation auf dem Schulhof innerhalb einer kleinen Feierstunde, an der alle beteiligten Partner und Akteure teilnahmen, vorgestellt werden konnte. Natürlich dient nach Aussage von Jacques Jassoy eine solche Aktion auch dazu, das Thema Solarenergie für die bald fällige Berufsorientierung der Schüler mehr ins Sichtfeld zu rücken.

Mit Unterstützung der Mitarbeiter von Holzbau Hanisch aus Heimersheim, die einen passenden hölzernen Unterstand bauten, sowie der Firma Energiegewinn Geschier aus Ahrweiler, die das notwendige Material für die Montage der Anlage zur Verfügung stellte, und vieler weiterer Sponsoren wurde nun für die E-Bikes von Schülern und Lehrern eine komplette Ladestation installiert und natürlich rund um die alternative Energie viel Wissen vermittelt.

Der Prototyp der Ladestation ist vorerst für nur vier E-Bikes ausgelegt. Wird das Angebot eifrig genutzt, ist eine Erweiterung nicht ausgeschlossen. Das Geld dazu gäbe es von der Kreissparkassenstiftung, denn der von ihr gewährte Zuschuss von 5000 Euro musste dank großzügiger Handwerkerspenden bisher nicht angetastet werden.