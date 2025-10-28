Hoch hinaus will der Kreis Ahrweiler beim Ausbau erneuerbarer Energien. Klimaneutralität bis 2030 – so heißt das ehrgeizige Ziel. Doch ausgerechnet ein wissenschaftliches Institut könnte die Pläne zunichtemachen. Was nun?
Zahlreiche Pläne zum Bau von Windkraftanlagen im Kreis Ahrweiler sind in ihrer Umsetzung akut gefährdet. Verantwortlich dafür ist das Fraunhofer-Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik (FHR). Dieses betreibt im nordrhein-westfälischen Wachtberg unweit der Landesgrenze ein Weltraumbeobachtungsradar.