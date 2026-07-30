DWD ruft Stufe 4 von 5 aus
Drohen dem Kreis Ahrweiler Waldbrände?
Die Wälder im Kreis Ahrweiler sind ausgetrocknet. Seit Wochen warten die Pflanzen auf Regen. Die Menschen sollen acht geben, es
Die Wälder im Kreis Ahrweiler sind ausgetrocknet. Seit Wochen warten die Pflanzen auf Regen. Die Menschen sollen acht geben, es droht eine konkrete Waldbrandgefahr, warnt der Deutsche Wetterdienst.
Hans-Jürgen Vollrath

Seit Wochen wüten Waldbrände in Südeuropa. Nun warnt der Deutsche Wetterdienst auch vor Bränden in rheinland-pfälzischen Waldgebieten. Es gilt Gefahrenstufe vier von fünf. Das Forstamt Ahrweiler ordnet ein, wie groß das Risiko im Kreis Ahrweiler ist.

Lesezeit 2 Minuten
Seit Wochen bleibt der Regen in Rheinland-Pfalz weitestgehend aus. Ganz im Gegenteil: Es ist heiß, trocken, die Sonne scheint vielerorts grell. Ohne Klimaanlage ist das kaum auszuhalten. Die aktuelle Hitzewelle hat nun auch den Deutschen Wetterdienst (DWD) auf den Plan gerufen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerUnwetter
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren