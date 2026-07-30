Seit Wochen wüten Waldbrände in Südeuropa. Nun warnt der Deutsche Wetterdienst auch vor Bränden in rheinland-pfälzischen Waldgebieten. Es gilt Gefahrenstufe vier von fünf. Das Forstamt Ahrweiler ordnet ein, wie groß das Risiko im Kreis Ahrweiler ist.
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Seit Wochen bleibt der Regen in Rheinland-Pfalz weitestgehend aus. Ganz im Gegenteil: Es ist heiß, trocken, die Sonne scheint vielerorts grell. Ohne Klimaanlage ist das kaum auszuhalten. Die aktuelle Hitzewelle hat nun auch den Deutschen Wetterdienst (DWD) auf den Plan gerufen.