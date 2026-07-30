DWD ruft Stufe 4 von 5 aus Drohen dem Kreis Ahrweiler Waldbrände? Michael Illjes 30.07.2026, 17:00 Uhr

i Die Wälder im Kreis Ahrweiler sind ausgetrocknet. Seit Wochen warten die Pflanzen auf Regen. Die Menschen sollen acht geben, es droht eine konkrete Waldbrandgefahr, warnt der Deutsche Wetterdienst. Hans-Jürgen Vollrath

Seit Wochen wüten Waldbrände in Südeuropa. Nun warnt der Deutsche Wetterdienst auch vor Bränden in rheinland-pfälzischen Waldgebieten. Es gilt Gefahrenstufe vier von fünf. Das Forstamt Ahrweiler ordnet ein, wie groß das Risiko im Kreis Ahrweiler ist.

Seit Wochen bleibt der Regen in Rheinland-Pfalz weitestgehend aus. Ganz im Gegenteil: Es ist heiß, trocken, die Sonne scheint vielerorts grell. Ohne Klimaanlage ist das kaum auszuhalten. Die aktuelle Hitzewelle hat nun auch den Deutschen Wetterdienst (DWD) auf den Plan gerufen.







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