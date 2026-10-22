Möglichst lange daheim leben, auch wenn der Alltag allein nicht mehr gemeistert werden kann: Das wünschen sich viele Menschen. Die DRK-Sozialstation Bad Breisig-Brohltal-Sinzig leistet dafür einen wichtigen Beitrag – und das schon seit 50 Jahren.
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Es war ein besonderer Anlass, zu dem zahlreiche Menschen in die Bausenberghalle nach Niederzissen gekommen sind: Die DRK-Sozialstation Bad Breisig-Brohltal-Sinzig hat ihr Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen gefeiert. Mit dabei waren auch Edith Fuhrmann aus Niederzissen und Christel Schallenberg aus Bad Bodendorf.