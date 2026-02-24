Paul Juchem schließt im Sommer
Dringend Nachfolge für Unkelbachs Edeka-Markt gesucht
Paul Juchem ist bereit, seinen Laden noch bis zum Jahresende weiterzuführen. Dann ist definitiv Schluss.
Judith Schumacher

Der kleine Edeka in Remagens Stadtteil Unkelbach steht vor dem Aus. Im Sommer schließt Betreiber Paul Juchem die Türen. Bisher sieht es für die Nachfolge düster aus. Damit würde Unkelbach ein Stück Kultur verlieren.

Lesezeit 2 Minuten
Der kleine, aber bestens sortierte Edeka-Laden von Paul Juchem ist Dreh- und Angelpunkt im Remagener Stadtteil Unkelbach hinsichtlich einer vernünftigen Nahversorgung, aber auch wichtiger Kommunikationsort. Juchem hatte 2025 allerdings zum Entsetzen der Bürger angekündigt, zur Mitte dieses Jahres aus privaten Gründen schließen zu wollen.

