Der kleine Edeka in Remagens Stadtteil Unkelbach steht vor dem Aus. Im Sommer schließt Betreiber Paul Juchem die Türen. Bisher sieht es für die Nachfolge düster aus. Damit würde Unkelbach ein Stück Kultur verlieren.
Der kleine, aber bestens sortierte Edeka-Laden von Paul Juchem ist Dreh- und Angelpunkt im Remagener Stadtteil Unkelbach hinsichtlich einer vernünftigen Nahversorgung, aber auch wichtiger Kommunikationsort. Juchem hatte 2025 allerdings zum Entsetzen der Bürger angekündigt, zur Mitte dieses Jahres aus privaten Gründen schließen zu wollen.