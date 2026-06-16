Jugendhilfe Ahrweiler berät Drei Tipps, wenn die Schulden immer mehr werden Michael Illjes 16.06.2026, 10:00 Uhr

i Schulden können jeden treffen. Insbesondere junge Menschen geraten immer häufiger in diese Falle. Viele verzweifeln, doch die Jugendhilfe aus dem Kreis Ahrweiler hat ein paar Tipps für Betroffene. Hendrik Schmidt. picture alliance/dpa

Spielschulden, offene Stromrechnungen oder eine unbezahlte Jeans: Schulden entstehen. Laut der Studie „Jugend in Deutschland 2025“ passiert das jedem Fünften, der noch nicht 30 Jahre alt ist. Was die Jugendhilfe im Kreis Ahrweiler rät.

Immer häufiger überziehen junge Menschen ihre Konten. Sofort kaufen, später zahlen. Dieses Verkaufsmodell bieten viele Onlinedienste an. Mit der Folge, dass insbesondere junge Menschen den Überblick über ihr Geld verlieren.In Erstberatungen sieht Benedikt Basten, Schuldner- und Insolvenzberater, häufig bis zu 20 offene Forderungen.







Artikel teilen

Artikel teilen