In Bengen, Vettelhoven und Lantershofen sind die Sportplätze in einem schlechten Zustand. Der Gemeinderat der Grafschaft hat jetzt über die weiteren Schritte beraten. Im Fokus dabei vor allem: der Bodenbelag der Sportstätten.

Es ist ein Trauerspiel rund um den Amateurfußball in der Gemeinde Grafschaft: Beim VfB Lantershofen gleicht das nahezu unbespielbare Aschefeld „Rote Erde“ einem durch und durch ramponierten Steinacker, bei den Sportfreunden Bengen sieht der baufällige Fußballplatz nicht wirklich anders aus. In Vettelhoven muss der Kunstrasen dringend und komplett ausgetauscht werden, weil das Granulat mit den Kunstfaser-Halmen verklebt und verklumpt. Der Gemeinderat hat nun in seiner jüngsten Sitzung das Thema Sportstättenförderung diskutiert.

Lantershofen wird erst einmal zurückgestellt

Im Fokus der Kommunalpolitik: eine zeitgemäße Sportinfrastruktur und die überfällige Sanierung der Sportplätze in Bengen, Lantershofen und Vettelhoven. Einhellig sprach sich der Rat dafür aus, dass der Kunstrasenplatz Vettelhoven einen neuen Belag erhalten soll. Zudem soll die Erneuerung des Spielteppichs als Fördermaßnahme mit „Priorität eins“ auf die Prioritätenliste des Landkreises gesetzt werden. Mehrheitlich votierte der Rat dafür, dass für den Sportplatz Bengen 50.000 Euro an Unterhaltungsmitteln zur Erneuerung des Belages in den Haushalt 2026 der Gemeinde eingestellt werden sollen. Das Fußballfeld in Lantershofen soll erst nach Klärung des förderfähigen Flächenanteiles des Gesamtplatzes im Zuge der Haushaltsberatungen 2026 wieder auf die Tagesordnung gesetzt werden.

So stellt sich die aktuelle Situation dar

Der Status quo sieht wie folgt aus. Tennenplatz Bengen: Die obersten Schichten des Tennenplatzes sind zerstört und können ohne Sanierung nicht mehr dauerhaft hergestellt werden, heißt es in der Verwaltungsvorlage. „Hier besteht Verletzungsgefahr durch größere Steine, die aus dem Untergrund an die Oberfläche gelangen, insbesondere nach dem Starkregenereignis vom 2. Mai 2024.“ Die Sportfreunde Bengen haben eine Vision, ihnen schwebt der Umbau des Ascheplatzes hin zu einem Naturrasenplatz vor. Diesen wollen die Sportfreunde in Eigenregie mit Fördermitteln des Landesportbundes, Spenden, Eigenmitteln und einem Zuschuss der Gemeinde auf die Füße stellen. Unterdessen hat die Verwaltung den Kostenansatz für den Umbau der Platzanlage ermittelt: rund 756.766 Euro.

i Die Schäden an der Oberfläche des Ascheplatzes in Lantershofen sind nicht zu übersehen. Immer wieder „wachsen“ aus dem Fußballfeld in Massen kleine und größere Steine hoch. Hier besteht große Verletzungsgefahr. Horst Bach

Tennenplatz Lantershofen: Der Platz wurde im Zuge der Flutkatastrophe im Juli 2021 durch Hilfsorganisationen und seitens der Kreisverwaltung Ahrweiler als Not-Kita-Standort genutzt. Durch ein großes Zelt und durch schwere Lkw sind Schäden nicht nur an der Oberfläche des Platzes entstanden, sondern auch am Leitungssystem im Platzaufbau. Aufgrund der nicht mehr intakten Entwässerung sei der Lantershofener Sportplatz „Rote Erde“ nur bei trockenem Wetter bespielbar. Der Grund: Das Regenwasser läuft nicht mehr ab. Laut VfB Lantershofen wird der Umbau zu einem Kunstrasenplatz gewünscht. Die jüngste Kostenschätzung: mehr als 1.197.700 Euro.

i Der Kunstrasenplatz Vettelhoven ist in einem sehr schlechten Zustand. Die Erneuerung des Spielteppichs soll als einzige Fördermaßnahme der Gemeinde Grafschaft auf die Prioritätenliste des Landkreises gesetzt werden. Horst Bach

Kunstrasenplatz Vettelhoven: Der Kunstrasenplatz ist mittlerweile 14 Jahre alt und in einem sehr schlechten Zustand, da er nach der Flutkatastrophe im Juli 2021, auch durch betroffene Nachbarkommunen, stark beansprucht wurde. Zudem besteht seit Jahren ein Problem mit dem Kunststoffgranulat im Kunstrasen. Bei starker Sonneneinstrahlung verklumpt es. Dies habe erhebliche Auswirkungen auf den Spielbetrieb, benennt die Verwaltung das Problem: „Die Kunststofffasern verkleben, und bei sinkenden Temperaturen verhärten diese Klumpen, was zu Verletzungen führen kann“. Aus Sicht der Grafschafter Spielvereinigung ist die Sanierung des Kunstrasenplatzes „absolut notwendig“.

Das sagen die Fraktionen zur Sportplatzsanierung

Andreas Kunze (FWG) meint zu der Problematik aller drei Plätze: Die FWG werde die Thematik Sportstätten langfristig und umfassend angehen, „indem wir uns in den kommenden Monaten intensiv mit der Entwicklung eines ganzheitlichen Sportstättenkonzeptes beschäftigen werden“, blickt die FWG über den Tellerrand und hat auch den Breiten- und den Schulsport mit im Fokus. Dieses solle nicht nur den Fußballsport und die Fußballplätze im Fokus haben. Wichtig für die FWG sei, dass neben den klassischen Sportplätzen auch vorhandene und geplante Freizeitflächen stärker in die Betrachtung einbezogen werden. „Beispielsweise das Gelände rund um das Pappelstadion in Ringen, um ein zukunftsfähiges, bedarfsgerechtes Konzept für den gesamten Sportbereich zu entwickeln“, meint Andreas Kunze.

i Noch ist es nur eine Vision. Das Gelände des Pappelstadion in Ringen könnte durch ein allumfassendes Sportstättenkonzeptes fit für die Zukunft gemacht werden. Der Breiten-, Schul- und Freizeitsport würde davon profitieren. Horst Bach

Roland Schaaf (CDU) sagt: „Für uns als CDU ist klar, dass wir zu unseren Vereinen stehen. Und wir stehen zu einem modernen, zeitgerechten Platzangebot für die Vereine. Da wollen wir dann auch die Benutzungsmöglichkeiten sichergestellt wissen. Aber unser Ziel ist es, mittelfristig von den Ascheplätzen wegzukommen, die sind nicht mehr von heute.“

Hubert Münch (SPD) meint: „Wir freuen uns, dass alle mittlerweile eingesehen haben, dass Tennenplätze keine Zukunft haben. Bengen will einen Naturrasen, Bengen soll einen Naturrasenplatz bekommen.“ Martin Göddertz (FDP) erklärt: „Langfristig wollen wir vernünftige, zeitgerechte Sportstätten haben. Kein Verein will mehr einen Tennenplatz.“ Und Sabrina von Boguszewski (Grüne) sagt: „Auch wir möchten keine Tennenplätze in der Grafschaft erhalten. Wichtig für uns ist, dass der Schulsport auch in den Fokus genommen wird.“