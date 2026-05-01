Die Grundschule Bad Neuenahr, die Aloisius-Grundschule Ahrweiler und die Erich-Kästner-Realschule plus rücken in den Blickpunkt: Welche Maßnahmen müssen noch umgesetzt werden und wie viel Geld ist für die Wiederaufbaumaßnahmen nötig?
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Bei der Flut im Jahr 2021 wurden auch Schulen überschwemmt und starke Schäden verursacht. Doch sind teilweise mehr als deutliche Fortschritte bei den Bildungseinrichtungen zu sehen. Im nächsten Baustellenüberblick stellt unsere Zeitung dar, wie der Stand bei der Aloisius-Grundschule in Ahrweiler, bei der Grundschule Bad Neuenahr und der Erich-Kästner-Realschule plus ist und was noch ansteht.