Bau in Bad Neuenahr-Ahrweiler Drei Schulen im Fokus: Was muss noch getan werden? Lars Tenorth 01.05.2026, 06:00 Uhr

i Die Aloisius-Grundschule Ahrweiler wurde durch die Flut im Jahr 2021 stark beschädigt. Lars Tenorth

Die Grundschule Bad Neuenahr, die Aloisius-Grundschule Ahrweiler und die Erich-Kästner-Realschule plus rücken in den Blickpunkt: Welche Maßnahmen müssen noch umgesetzt werden und wie viel Geld ist für die Wiederaufbaumaßnahmen nötig?

Bei der Flut im Jahr 2021 wurden auch Schulen überschwemmt und starke Schäden verursacht. Doch sind teilweise mehr als deutliche Fortschritte bei den Bildungseinrichtungen zu sehen. Im nächsten Baustellenüberblick stellt unsere Zeitung dar, wie der Stand bei der Aloisius-Grundschule in Ahrweiler, bei der Grundschule Bad Neuenahr und der Erich-Kästner-Realschule plus ist und was noch ansteht.







Artikel teilen

Artikel teilen