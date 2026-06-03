Immobilienmakler beauftragt
Drei Interessenten wollen Remagener Krankenhaus kaufen

Die Frage, wie es mit dem geschlossenen Krankenhaus Remagen weitergeht, ist noch offen. Im Gespräch ist etwa der Betrieb einer Regio-Klinik. Dass die Immobilie den Eigentümer wechseln soll, ist hingegen klar.

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Das ehemalige Remagener Krankenhaus Maria Stern, was im November im Rahmen des Insolvenzverfahrens im Verbund mit dem Linzer Franziskus-Krankenhaus geschlossen wurde, wird veräußert. Wie auf Nachfrage der Geschäftsführer Thomas Werner der Linzer Klinik erklärt, wurde das Gebäude einem Immobilienmakler zur Vermarktung überantwortet.

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