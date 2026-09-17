Auf der Autobahn 61 bei Wehr sind am Mittwochnachmittag drei Fahrzeuge zusammengestoßen. Es entstand ein zehn Kilometer langer Stau in Fahrtrichtung Süden. Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt.
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Am Mittwochnachmittag, 16. September, ist es um 15.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Autos auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz gekommen. Zwischen der Tank- und Rastanlage Brohltal-West und der Anschlussstelle Wehr war deshalb für mehr als zwei Stunden die Fahrbahn gesperrt, der Verkehr wurde über den Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbei geleitet.