Langer Stau am Mittwoch Drei Fahrzeuge stoßen auf der A61 bei Wehr zusammen Celina de Cuveland 17.09.2026, 10:31 Uhr

i Drei Fahrzeuge sind auf der A61 am Mittwochnachmittag zusammengestoßen. Winkler TV

Auf der Autobahn 61 bei Wehr sind am Mittwochnachmittag drei Fahrzeuge zusammengestoßen. Es entstand ein zehn Kilometer langer Stau in Fahrtrichtung Süden. Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt.

Am Mittwochnachmittag, 16. September, ist es um 15.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Autos auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz gekommen. Zwischen der Tank- und Rastanlage Brohltal-West und der Anschlussstelle Wehr war deshalb für mehr als zwei Stunden die Fahrbahn gesperrt, der Verkehr wurde über den Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbei geleitet.







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