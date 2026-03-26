Für die DMAX-Serie „Kings of Cash“ ist in dieser Woche in Heimersheim gedreht worden. Im Mittelpunkt stehen Pfandleihgeschichten: In diesem Fall soll ein besonderer Mustang an einen Pfandleiher übergeben werden.
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Auf den ersten Blick sieht der Mustang Mach 1, der an diesem Dienstagmittag vor der Heimersheimer Auto-Werkstatt „Car World“ in der Ehlinger Straße vorfährt, so aus, als sei er in tadellosem Zustand. Doch der Schein trügt, bei genauerer Betrachtung entdeckt man diverse Macken, Folgen eines Unfalls.