Mit dem Mustang zu etwas Kohle
Dreharbeiten zu Serie „Kings of Cash“ in Heimersheim
Angelina Bode im Gespräch mit Uwe Dolff, der seinen Mustang Mach 1 vorübergehend verpfänden möchte.
Angelina Bode im Gespräch mit Uwe Dolff, der seinen Mustang Mach 1 vorübergehend verpfänden möchte.
Thomas Kölsch

Für die DMAX-Serie „Kings of Cash“ ist in dieser Woche in Heimersheim gedreht worden. Im Mittelpunkt stehen Pfandleihgeschichten: In diesem Fall soll ein besonderer Mustang an einen Pfandleiher übergeben werden.

Lesezeit 2 Minuten
Auf den ersten Blick sieht der Mustang Mach 1, der an diesem Dienstagmittag vor der Heimersheimer Auto-Werkstatt „Car World“ in der Ehlinger Straße vorfährt, so aus, als sei er in tadellosem Zustand. Doch der Schein trügt, bei genauerer Betrachtung entdeckt man diverse Macken, Folgen eines Unfalls.

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