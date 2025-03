D’r Zoch kütt: Rosenmontagszug in Altenburg

Jubel, Trubel und ganz viel Fastnacht, Rosenmontagszug in Altenburg mit bunten Wagen, heiteren Zuschauern und ganz viel Sonne: Mit einer kleinen Verspätung setzt sich der Zug in dem idyllischen Ort in Gang.

. Der Höhepunkt der Straßenfastnacht wurde am Rosenmontag um 14.23 Uhr eingeläutet. In dem fast 600 Einwohner großen Dorf Altenburg steht an dem närrischen Feiertag alles unter dem Motto: „D’r Zoch kütt“. Die Altenburger sind bunt verkleidet, die Kinder halten fleißig ihre Tüten auf, und das strahlende Wetter verspricht perfekte Bedingungen.

Gutes Wetter ist vorhergesagt. Die Sonne scheint, die Wolken suchen das Weite und bei den angekündigten 8 Grad können die Narren, angesichts der fast sommerlichen Temperaturen, auf eine zusätzliche Schutzschicht verzichten. Also alles angerichtet: Die 15 angemeldeten Gruppen scharren kurz vor dem offiziellen Startschuss schon mit den Hufen. Nicht ganz pünktlich setzt sich der Zug in Bewegung, da die Altenburger noch auf die Feuerwehr warten. Um 14.23 Uhr setzt sich der Rosenmontagszug mit einer kleinen Verspätung in Bewegung.

i Ein Narr der Altenahrer Junggesellen überreicht einer Zuschauerin eine kleine Blume. Menschlichkeit wird auf dem Umzug großgeschrieben. Michael Illjes

Bei der diesjährigen Veranstaltung haben sich vier Motivwagen, zehn Fußgruppen und eine Blaskapelle zur musikalischen Untermalung des Zuges angemeldet. So hat sich der Jungesellenverein Altenahr (JGV) beispielsweise den Dschungel als Motiv für seinen Wagen gewählt. Wie es sich gehört, ziehen sie mit lauter Musik durch den Ort. Die Kinder werden mit Süßigkeiten beschenkt und an die Erwachsenen das eine oder andere Getränk verteilt. Die Kreuzberger Junggesellen tun es den Altenahrern mit ihrem magischen „Harry Potter“-Motivwagen gleich.

i Die Heulende Hütte wird den meisten Harry Potter Fans ein Begriff sein. Die abgehalfterte Hütte spielt im Universum von Harry Potter eine wichtige Rolle und wird als Motiv von den Kreuzberger Junggesellen aufgegriffen. Michael Illjes

Die Fußgruppen zeigen sich nicht weniger kreativ. Egal ob als „ABBA“, Dartscheibe oder Rennfahrer verkleidet, hier ist für jeden Karnevalsfetischisten eine passende Kostümierung dabei. Gut gelaunt marschieren die zwölf Fußgruppen auf der großen Hauptstraße entlang, verteilen genau wie die Narren der Motivwagen Süßigkeiten und Getränke.

Die Altenburger haben sich auch in Schale geworfen. In jedem Falle kann der 55. Rosenmontagsumzug in Altenburg als voller Erfolg gelten. Bei der After-Zoch-Party fand der Nachmittag einen fröhlichen Ausklang.