Hidden Champion im Brohltal
Dr. Eckel ist für den Kreis Ahrweiler ein Gewinn
Das Unternehmen wurde gegründet von Antje Eckel. Mittlerweile steht die zweite Generation in den Startlöchern.
Das Unternehmen wurde gegründet von Antje Eckel. Mittlerweile steht die zweite Generation in den Startlöchern.
Dr. Eckel/Sebastian Kolodziejczyk. Dr. Eckel/ Sebastian Kolodziejczyk

Seit 1994 gibt es das Unternehmen Dr. Eckel in Niederzissen. Die Firma für pflanzliche Futtermittelzusätze zählt zu den Hidden Champions des Kreises Ahrweiler. Wieso das so ist.

Lesezeit 1 Minute
Wirtschaft im Kreis Ahrweiler? Da denken viele an Weinbau und Tourismus oder auch an Gummibärchen. Doch es gibt im Kreis auch Unternehmen von Weltbedeutung, die kaum jemand kennt, sogenannte Hidden Champions, mittelständische Unternehmen, die auf ihrem Spezialgebiet international erfolgreich sind, außerhalb ihrer Branche aber oft nur wenig Bekanntheit genießen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren