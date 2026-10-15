Hidden Champion im Brohltal Dr. Eckel ist für den Kreis Ahrweiler ein Gewinn Martin Ingenhoven 15.10.2026, 19:00 Uhr

i Das Unternehmen wurde gegründet von Antje Eckel. Mittlerweile steht die zweite Generation in den Startlöchern. Dr. Eckel/Sebastian Kolodziejczyk. Dr. Eckel/ Sebastian Kolodziejczyk

Seit 1994 gibt es das Unternehmen Dr. Eckel in Niederzissen. Die Firma für pflanzliche Futtermittelzusätze zählt zu den Hidden Champions des Kreises Ahrweiler. Wieso das so ist.

Wirtschaft im Kreis Ahrweiler? Da denken viele an Weinbau und Tourismus oder auch an Gummibärchen. Doch es gibt im Kreis auch Unternehmen von Weltbedeutung, die kaum jemand kennt, sogenannte Hidden Champions, mittelständische Unternehmen, die auf ihrem Spezialgebiet international erfolgreich sind, außerhalb ihrer Branche aber oft nur wenig Bekanntheit genießen.







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