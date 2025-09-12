Anfang dieses Jahres haben sich die Dernauer dafür ausgesprochen, auf ein ökologisch-wertvolles Nahwärmenetz zu setzen. Jetzt setzte ein Planer den Rat ins Bild, wann die „Dorfheizung“ ans Netz gehen soll.

Ortsbürgermeister David Fuhrmann hatte das Vergnügen, die öffentliche Sitzung des Gemeinderats Dernau zu eröffnen, in der ein beachtliches Pensum von 30 Tagesordnungspunkten zu bewältigen war. Ein Punkt sei zunächst herausgepickt – und zwar das Thema Nahwärmenetz.

Dazu brachte Rolf Bertram, Projektmitarbeiter der Energie Dernau GmbH, den Rat auf den neuesten Stand. Im Dezember 2026 soll die Heizung ans Netz gehen und in der Ortsgemeinde Dernau über ein 7700 Meter langes Netz 200 bis 210 Kunden versorgen. „Aufgrund der Tatsache, dass die Flut viele Heizanlagen zerstört hat, kam die Idee auf, für Dernau ein ökologisch-sinnvolles Nahwärmenetz zu installieren“, führte Rolf Bertram aus.

„Es muss günstige, bezahlbare Wärme sein.“

Ortsbürgermeister David Fuhrmann

Da eine ökologisch arbeitende Anlage fossile Brennstoffe ausschließt, soll in Dernau für den Sommerbetrieb eine Großwärmepumpe und für den Winter eine Hackschnitzelheizung installiert werden. Mit einem Betreiber im Landkreis Ahrweiler, der Hackschnitzel in großer Menge liefern könne, sei man bereits im Gespräch. 18,5 Millionen Euro wird das Projekt kosten. „Es muss günstige, bezahlbare Wärme sein“, erklärte Ortsbürgermeister David Fuhrmann, der auf weitere Kunden setzt, die sich dem Netz anschließen: „Da hoffen wir, dass das Ganze wächst.“

Wo die neue Heizzentrale gebaut werden soll, stellte Claudia Kolle von der Raum- und Umweltplanung der Verbandsgemeindeverwaltung Altenahr, Abteilung für Wiederaufbau, dem Rat vor. Demnach soll die Anlage im dann neuen „Gewerbegebiet Dernau“ installiert werden. Zur Verfügung stünde das „Sondergebiet Winzerbetriebe“, eine Sonderbaufläche, die in eine gewerbliche Baufläche umgewandelt werden muss, damit „flexiblere Nutzungsmöglichkeiten für die Zukunft bestehen“, heißt es in der Beschlussvorlage.

Sondergebiet kann umgewandelt werden

Diese Umwandlung sei laut Beschlussvorlage inzwischen möglich, da sich gezeigt habe, dass auch „die Eigentümer der übrigen Sondergebietsflächen nicht mehr an einer Nutzung ihrer Grundstücke zur Errichtung von Winzerbetrieben interessiert sind“. Mit der einstimmigen Zustimmung zur Umwandlung des Sondergebiets Winzerbetrieb in eine gewerbliche Baufläche gab der Rat einen wichtigen Anstoß in Sachen Planungsrecht.

Allerdings merkte Claudia Kolle an, seien vor dem Bau noch immissionsschutzrechtliche und wasserrechtliche Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen. Diese Verfahrensschritte können Einfluss auf den Zeitablauf haben.

Im weiteren Verlauf stellte Dirk Strang, Stadtplaner in Polch, den Bebauungsplan „Erweiterung Lagerfläche K35“ vor. Dabei werden die behördlichen Stellungnahmen, etwa die Entwässerungsplanung, berücksichtigt. „Die Entwässerung ist machbar. Starkregen hat eine geringe Beeinflussung“, sagte Strang.

Jedoch muss zur Erweiterung der Lagerflächen ein Waldstück gefällt werden. Zur Wiederaufforstung von Ausgleichsflächen sollen aber keine landwirtschaftlichen Flächen genutzt werden. Die Suche nach geeigneten Flächen läuft noch.