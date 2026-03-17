Trägerverein blickt zurück Dorfgemeinschaftshaus Koisdorf ist Zentrum des Lebens Judith Schumacher 17.03.2026, 13:00 Uhr

i Ein echtes Schmuckstück und Dorfmittelpunkt: Das Dorfgemeinschaftshaus Wendelinus wird vom Förderverein mit Leben gefüllt. Judith Schumacher

Das Dorfgemeinschaftshaus in Koisdorf ist ein lebendiger Ort mit Kneipenabenden und Veranstaltungen sowie ein Heim für Vereine. Beim zehnjährigen Jubiläum des Trägervereins zeigt sich, wie viel Engagement nötig war, um das Haus zu erhalten.

Fast hätte Koisdorf seinen zentralen Dorfmittelpunkt, das heutige Dorfgemeinschaftshaus, nach fast 100 Jahren verloren. Das 1930 von dem Gastwirt „Weißer Schäng“ erbaute Haus wurde einst, nachdem es 1983 von den dörflichen Vereinen saniert worden war, als Landgasthof mit großem Veranstaltungssaal geführt und dann aufgegeben.







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