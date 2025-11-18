Doch kein Grafschafter „Nein“ zum Gewässerzweckverband

Längst nicht alle Fraktionen im Grafschafter Gemeinderat sehen die Notwendigkeit, in den Gewässerzweckverband Kreis Ahrweiler einzutreten, um den Hochwasserschutz im Ahrtal zu gewährleisten. Sie verweisen auf vergleichbare Pflichten im Swistal.
Lesezeit 2 Minuten
So schnell kann es gehen: Erst hat der Grafschafter Hauptausschuss dem Gemeinderat mit großer Mehrheit empfohlen, den Beitritt zum Gewässerzweckverband Landkreis Ahrweiler (GZV) vorerst abzulehnen, dann entschied der Rat mit knapper Mehrheit, das ganze Thema erst einmal zu vertagen.