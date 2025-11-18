Rat vertagt Entscheidung
Doch kein Grafschafter „Nein“ zum Gewässerzweckverband
In Eckendorf musste sich die Bevölkerung 2021 vor Wasser aus dem Swistbach schützen, der im weiteren Verlauf schwere Schäden in Nordrhein-Westfalen anrichtete. Hier ist der Wasserrückhalt Grafschafter Thema, aber nicht Thema des GZV Kreis Ahrweiler.
Thomas Weber

Längst nicht alle Fraktionen im Grafschafter Gemeinderat sehen die Notwendigkeit, in den Gewässerzweckverband Kreis Ahrweiler einzutreten, um den Hochwasserschutz im Ahrtal zu gewährleisten. Sie verweisen auf vergleichbare Pflichten im Swistal.

So schnell kann es gehen: Erst hat der Grafschafter Hauptausschuss dem Gemeinderat mit großer Mehrheit empfohlen, den Beitritt zum Gewässerzweckverband Landkreis Ahrweiler (GZV) vorerst abzulehnen, dann entschied der Rat mit knapper Mehrheit, das ganze Thema erst einmal zu vertagen.

