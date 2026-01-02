Doch kein Abriss der Schießbergschule in Sinzig?

Der Abriss der ehemaligen Schießbergschule in Sinzig schien eigentlich besiegelt. Doch nun bringt die Obere Denkmalpflegebehörde eine sogenannte Denkmalzone ins Spiel. Was bedeutet das?
Der Sinziger Stadtrat hatte den Abriss der ehemaligen Schießbergschule beschlossen. Ein Bank- und Bürogebäude soll an der Stelle hochgezogen werden. Doch dann wurde durch die Obere Denkmalpflegebehörde bekannt, dass das Gebäude unterhalb des denkmalgeschützten Sinziger Rathauses kein Denkmal ist.