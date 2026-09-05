Temporärer Badespaß überzeugt DLRG zieht positive Bilanz zu Pop-up-Schwimmbad Remagen Judith Schumacher 05.09.2026, 12:30 Uhr

i Badegäste können das Pop-up-Schwimmbad in Remagen noch bis Samstag, 19. September, besuchen. Kevin Wassong/DLRG Remagen. Kevin Wassong DLRG Remagen

Seit Mai ersetzt erstmals ein Pop-up-Schwimmbad das abrissreife Freizeitbad in Remagen. Bis zur Eröffnung des Neubaus 2028 kann sich die DLRG vorstellen, das temporäre Schwimmbecken im kommenden Sommer an anderer Stelle noch einmal zu betreuen.

In Remagen geht in diesem Jahr eine ganz besondere Schwimmbadsaison dem Ende entgegen. Noch hat das Pop-up-Schwimmbecken für drei Wochen bis Samstag, 19. September, geöffnet. Nachdem bereits im Innenbereich des Freizeitbades Rückbauten vorgenommen wurden, steht es nun vor dem Abriss und soll Platz machen für einen Neubau nach modernem Standard, der voraussichtlich im Mai 2028 eröffnet werden soll.







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