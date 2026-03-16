Ehrenamt trotzt Bäderkrise
DLRG Bad Neuenahr: Herausforderungen und Ehrungen 2025
Irene Eckert und Harmen Eckert danken Achim Haag (Mitte) für sein langjähriges großes Engagement in der DLRG-Ortsgruppe Bad Neue
Irene Eckert und Harmen Eckert danken Achim Haag (Mitte) für sein langjähriges großes Engagement in der DLRG-Ortsgruppe Bad Neuenahr-Ahrweiler.
Therese Strohe

Ehrenamtliche der DLRG Bad Neuenahr-Ahrweiler trotzen der Bäderkrise und halten Schwimm- und Rettungsausbildung am Laufen. In der Jahreshauptversammlung standen Herausforderungen, Ehrungen und eine besondere Verabschiedung im Fokus.

Lesezeit 2 Minuten
Die DLRG-Ortsgruppe Bad Neuenahr-Ahrweiler bietet Schwimmkurse für Kinder und Erwachsene an, bildet Rettungsschwimmer aus und engagiert sich im Bevölkerungsschutz. Im vergangenen Jahr leisteten die Einsatzkräfte mehrere Einsätze im Rahmen des Wasserrettungsdienstes am Laacher See und sicherten verschiedene Veranstaltungen ab.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Ahrweiler

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren