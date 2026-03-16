Ehrenamt trotzt Bäderkrise DLRG Bad Neuenahr: Herausforderungen und Ehrungen 2025 Eberhard Thomas Müller 16.03.2026, 14:00 Uhr

i Irene Eckert und Harmen Eckert danken Achim Haag (Mitte) für sein langjähriges großes Engagement in der DLRG-Ortsgruppe Bad Neuenahr-Ahrweiler. Therese Strohe

Ehrenamtliche der DLRG Bad Neuenahr-Ahrweiler trotzen der Bäderkrise und halten Schwimm- und Rettungsausbildung am Laufen. In der Jahreshauptversammlung standen Herausforderungen, Ehrungen und eine besondere Verabschiedung im Fokus.

Die DLRG-Ortsgruppe Bad Neuenahr-Ahrweiler bietet Schwimmkurse für Kinder und Erwachsene an, bildet Rettungsschwimmer aus und engagiert sich im Bevölkerungsschutz. Im vergangenen Jahr leisteten die Einsatzkräfte mehrere Einsätze im Rahmen des Wasserrettungsdienstes am Laacher See und sicherten verschiedene Veranstaltungen ab.







Artikel teilen

Artikel teilen