Mit dem Jubiläum zum 75-jährigen Bestehen kann die DLRG-Ortsgruppe Bad Neuenahr-Ahrweiler auf ein bewegtes Dreivierteljahrhundert zurückblicken. Und das tat sie jetzt auch in einem festlichen Rahmen.

Harmen Eckert, Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Bad Neuenahr-Ahrweiler, begrüßte die Gäste zum Festakt zum 75-jährigen Bestehen und dankte der Volksbank RheinAhrEifel, die der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ihre Räumlichkeiten am Marktplatz in Ahrweiler zur Verfügung gestellt hatte. Eckert erinnerte an die Anfänge, als die DLRG 1950 im Freibad Ahrweiler Schwimm- und Rettungsschwimmkurse und 1951 mit der Eröffnung des Gartenschwimmbads in Bad Neuenahr erste Lehrgänge im Rettungsschwimmen anbot.

„Machen Sie bitte weiter, möglichst viele Menschen zu motivieren, Schwimmen und Retten zu erlernen.“

Kreisbeigeordnete Sabine Glaser

Kreisbeigeordnete Sabine Glaser überbrachte Grüße von Landrätin Cornelia Weigand und nutzte die Gelegenheit, „Danke zu sagen für all das, was Sie für unseren Kreis und seine Menschen leisten. Machen Sie bitte weiter, möglichst viele Menschen zu motivieren, Schwimmen und Retten zu erlernen.“ Und sie überreichte Harmen Eckert die Ehrenurkunde des Kreises. Erster Beigeordneter Peter Diewald überbrachte Grüße von Bürgermeister Guido Orthen und dankte den vielen DLRG-Ortsgruppen, „die sich im Flutgeschehen eingebracht haben. Ihre Nachwuchsarbeit ist von unschätzbarem Wert.“

i Kreisbeigeordnete Sabine Glaser überreichte Harmen Eckert die Ehrenurkunde des Kreises. Eberhard Thomas Müller

Diewald hob das Mitwirken Harmen Eckerts bei der Neukonzeptionierung des Twins hervor, dessen Umsetzung „zügig“ erfolgen werde. Als Dank für alle ehrenamtlichen Helfer, Ausbilder und Rettungsschwimmer hatte er einen Scheck in der Höhe von 500 Euro dabei. Fritz Langenhorst vom Sportbund Rheinland betonte das große Engagement der Jugendarbeit in Bad Neuenahr-Ahrweiler, denn „wer in die Jugend investiert, investiert in Zukunft“.

Ortsgruppe hat mehr als 500 Mitglieder

1974 als gemeinsamer Verein aus den Ortsgruppen Bad Neuenahr und Ahrweiler hervorgegangen, zählt die DLRG Bad Neuenahr-Ahrweiler heute mehr als 500 Mitglieder. Sport, so Fritz Langenhorst, sei ein „wichtiger Wegbereiter zu mehr Menschlichkeit“. In diesem Sinne übergab er der Ortsgruppe die Ehrenurkunde von Monika Sauer, Präsidentin des Sportbunds Rheinland. Auch Erik Müller vom DLRG-Landesverband Rheinland-Pfalz schloss sich den Gratulanten an: „Die Ortsgruppe ist nicht nur ein Verein, sondern eine Familie. Wer hierherkommt, lernt Gemeinschaft.“ Mit den Worten „Dort lernen Retter Gemeinschaft“ gab er dem Kürzel DLRG eine neue Bedeutung.

Hartmut Brosell und Achim Haag für ihre 50-jährige Mitgliedschaft geehrt

Und diese Gemeinschaft verbindet die DLRG Ortsgruppe Bad Neuenahr-Ahrweiler seit der Flut auch mit dem Wassersportclub Neupotz in der Pfalz. Die gemeinsamen Aktivitäten sind mittlerweile legendär. So hatten die Pfälzer erst am vergangenen Wochenende zu einem zehnstündigen Spendenschwimmen in ihren Baggersee mit 23 Aktiven zugunsten der DLRG Wörth, Bad-Neuenahr-Ahrweiler und für einen Defibrillator in Neupotz eingeladen. Bemerkenswerte 5500 Euro waren das Ergebnis. Von dieser Summe brachten Toni Hübner und Horst Burck vom Wassersportclub Neupotz stolze 2500 Euro an die Ahr, eine große Hilfe für die Vereinsarbeit. Außerdem wurden an dem Abend Hartmut Brosell und Achim Haag für ihre 50-jährige Mitgliedschaft mit einer Urkunde und einem Geschenkekorb geehrt. Und Jan Berger und Robert Helmrich erhielte für ihr außerordentliches Engagement das Verdienstabzeichen in Silber. Dann überraschte Vanessa Strohe Harmen Eckert und Achim Haag mit einer Anerkennung von den jüngeren Mitgliedern: „Wir wurden auch ein wenig erzogen und danken euch für euer Durchhaltevermögen und euer offenes Ohr.“

i Im Rahmen einer ökumenischen Andacht mit (von links) Pastor Kim Sung-Kwon und Pfarrer Jörg Meyrer wurden das neue Fahrzeug und die beiden Boote eingeweiht. Eberhard Thomas Müller

Zum Abschluss segneten Pfarrer Jörg Meyrer und sein evangelischer Kollege Pastor Kim Sung-Kwon einen Mannschaftstransporter sowie ein Hochwasserboot und ein Schlauchboot. Und Pfarrer Meyrer kamen dramatische Bilder ins Gedächtnis, „als ein Rettungsboot auf dem Marktplatz unterwegs war und Menschen aus der Flut rettete“. Diese Erinnerung verdeutlicht noch einmal die wichtige von der DLRG-Ortsgruppe Bad Neuenahr-Ahrweiler seit 75 Jahren geleistete Aufgabe.