Latino-Feeling für den Sommer DJ Jan Kattenbusch aus Sinzig empfiehlt Songs und mehr Thomas Kölsch 29.08.2026, 06:00 Uhr

i DJ Jan Kattenbusch gibt Tipps zu Partymucke. Thomas Kölsch

Latino-Rhythmen und stimmungsvolles Licht verwandeln Winzerhöfe in laue Sommer-Tanzflächen. DJ Jan Kattenbusch zeigt, wie der Mix aus lateinamerikanischen Beats und heimischen Klassikern jede Party in Schwung bringt.

Auch wenn der Herbst so langsam naht, ist das Wetter für die eine oder andere Sommerparty noch ideal – und mit der richtigen Musik auch kein Problem. „Einen kleinen Latino-Einschlag finde ich immer ganz gut“, erklärt DJ Jan Kattenbusch aus Sinzig.„Das können Klassiker sein wie ,Conga’ von Gloria Estefan, Shakiras WM-Hit ,Dai Dai’ oder ,Danza Kuduro’ von Don Omar.







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