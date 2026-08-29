Latino-Rhythmen und stimmungsvolles Licht verwandeln Winzerhöfe in laue Sommer-Tanzflächen. DJ Jan Kattenbusch zeigt, wie der Mix aus lateinamerikanischen Beats und heimischen Klassikern jede Party in Schwung bringt.
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Auch wenn der Herbst so langsam naht, ist das Wetter für die eine oder andere Sommerparty noch ideal – und mit der richtigen Musik auch kein Problem. „Einen kleinen Latino-Einschlag finde ich immer ganz gut“, erklärt DJ Jan Kattenbusch aus Sinzig.„Das können Klassiker sein wie ,Conga’ von Gloria Estefan, Shakiras WM-Hit ,Dai Dai’ oder ,Danza Kuduro’ von Don Omar.