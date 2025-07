Sie alle hatten und haben noch mit der Flut zu tun. Ralph und Inka Orth haben ihre Tochter Johanna auf furchtbare Weise in der Flutnacht verloren, Nicole Schober alias Missy Motown als Chefin des Helferstabs hat sich jahrelang im Tal engagiert, der Polizist Andy Neumann ist selbst Flutbetroffener und Flutbuchautor aus Ahrweiler. Auch sie haben eine Meinung dazu, dass dem ehemaligen Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler, nun eine Disziplinarklage des Innenministeriums droht, die die Aberkennung eines Teils seiner Pensionsansprüche zur Folge haben könnte.

Kritik an Einstellung des strafrechtlichen Verfahrens

Andy Neumann sieht in der Ankündigung der Klageerhebung eine gute Nachricht für die Bürger des Ahrtals. „Man darf sich aber nichts vormachen: Selbst wenn die Klage am Ende erfolgreich ist und die Bezüge aberkannt werden, kann der disziplinarrechtliche Erfolg nur als Feigenblatt herhalten, das die große juristische Schande bedeckt, an die das Ahrtal sich stets erinnern wird: die vollkommen unverständliche und juristisch hoch fragwürdige Einstellung der strafrechtlichen Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft“, schreibt Neumann auf unsere Anfrage. „Erst eine gerichtliche Aufbereitung der Anschuldigungen gegen den ehemaligen Landrat wird den Menschen im Ahrtal wirklichen Frieden verschaffen.“ Alles andere reiche bestenfalls zur Genugtuung.

i Andy Neumann, Flutopfer, Terrorbekämpfer und Hobbymusiker, hat mit seinem Buch „Es war doch nur Regen!?“ über die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal einen Überraschungserfolg gelandet. Thomas Frey. picture alliance/dpa

„Die Aberkennung einer Pension mag ein Signal sein. Entscheidend ist jedoch, dass wir daraus Verantwortung für die Zukunft ableiten.“

Missy Motown, Gründerin des Helferstabs

Nicole Schober, bekannt unter dem Künstlernamen Missy Motown, Geschäftsführerin des Helferstabs, hat ebenfalls eine klare Meinung zur Causa Pföhler. Sie spricht von einem „notwendigen Schritt – nicht nur rechtlich, sondern auch symbolisch.“ Für viele Menschen im Ahrtal sei die angekündigte Klage „eine späte Reaktion auf ein tief empfundenes institutionelles Versagen“. Sie sagt weiter: „Aber so verständlich der Ruf nach einem Schuldigen ist: Auf Dauer wird er nach meiner Einschätzung weder die Trauer lindern noch das System verbessern. Wer nur in der Vergangenheit Schuld verorten will, riskiert, die eigentlichen Lehren zu verpassen. Es braucht keinen Schlussstrich unter dem Verhalten einer Person – sondern einen Neuanfang im System.“

i Missy Motown hat als Geschäftsführerin der Helferstab gGmbH viel Kritik auf sich gezogen. Das Foto entstand im Juni dieses Jahres auf einer Podiumsdiskussion unserer Zeitung zum Thema "Aufbruch Ahr – Wo bleibt die Normalität?" Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Die Flutfolgen seien kein alleinstehendes Ereignis gewesen, sondern das Ergebnis einer Verkettung gravierender Fehlentscheidungen in einer nie da gewesenen Lage. „Genau deshalb müssen wir endlich die Strukturen hinterfragen: Warum wurde zivilgesellschaftliches Engagement nicht eingebunden? Warum haben spontane Helferinnen und Helfer – trotz nachgewiesener Wirksamkeit – bis heute keinen Platz im Katastrophenschutz?“, kritisiert Motown. „Die Aberkennung einer Pension mag ein Signal sein. Entscheidend ist jedoch, dass wir daraus Verantwortung für die Zukunft ableiten – und den Katastrophenschutz so weiterentwickeln, dass eine solche Katastrophe nach menschlichem Ermessen nie wieder möglich ist.“

Ralph und Inka Orth kritisieren nicht öffentliches Verfahren

Ralph und Inka Orth, Eltern von Johanna Orth, die in der Flutnacht ums Leben kam, kritisierten die Justiz bereits scharf für die Einstellung des strafrechtlichen Verfahrens – und kämpfen seitdem mit ihrem Rechtsanwalt Christian Hecken gegen diese Entscheidung der Staatsanwaltschaft Koblenz. Jetzt haben sie sich zu den drohenden beamtenrechtlichen Konsequenzen geäußert: „Die Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen Ex-Landrat Pföhler, welches unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden wird, ist ein überfälliger, aber richtiger Schritt. Doch echte Signalwirkung für in Verantwortung stehende Amtsträger entsteht nur, wenn auch die Staatsanwaltschaft endlich den Mut aufbringt, Anklage zu erheben; öffentlich vor Gericht. Aufgrund der noch andauernden Prüfung unserer Beschwerde gegen die Verfahrenseinstellung ist dies noch jederzeit möglich.“

i Opferanwalt Christian Hecken (links) und Ralph Orth, Vater der in der Flut gestorbenen Johanna, bei einer Pressekonferenz im April 2024. Hecken kämpft für seine Mandanten weiter für eine Anklageerhebung in der Ahrtal-Causa. Thomas Frey/dpa

Die Menschen im Tal – besonders die Familien der Todesopfer – bräuchten keine weiteren Verfahren hinter verschlossenen Türen, sondern sichtbare Konsequenzen. Verantwortung müsse spürbar und transparent werden. Alles andere stärke nur das Gefühl, dass Amt und Verantwortung in Deutschland nichts mehr miteinander zu tun haben, so die Orths.